Сквер на Стрелецкой ждёт любителей спорта. Презентация новой зоны отдыха для владимирцев прошла еще перед стартом мундиаля. Тогда сквер посетил даже генсек ФИФА. Что не удивительно, ведь спортивный сквер на Стрелецкой одна из официальных фан-зон Чемпионата мира. Там установлен большой светодиодный экран для просмотра матчей. Чем ещё можно заняться в новой зоне отдыха? Расскажет Никита Королев.

Сквер на Стрелецкой ждёт любителей спорта. Презентация новой зоны отдыха для владимирцев прошла еще перед стартом мундиаля. Тогда сквер посетил даже генсек ФИФА. Что не удивительно, ведь спортивный сквер на Стрелецкой одна из официальных фан-зон Чемпионата мира. Там установлен большой светодиодный экран для просмотра матчей. Чем ещё можно заняться в новой зоне отдыха? Расскажет Никита Королев.Эти парни во Владимире были первые, кто начал играть в регби. 8 лет назад бывшие футболисты решили попробовать что-то новое. Регби пришёлся по вкусу. Недавно они вошли в призёры чемпионата страны по зимнему регби. Сегодня команда тренируется в новом спортивном сквере на улице Стрелецкой.Антон Захаров, тренер команды по регби "Владимирские львы": Даже мы – регбисты - можем сюда прийти и позаниматься. Нам позволяет эта площадка. Мы можем сюда прийти, потренироваться, покидать мяч. И мы видим, что власть не спит, она за спорт. И это большие усилия для массового спорта. Здесь и детей достаточно много. Это очень замечательно.Рядом с площадкой регбистов расположились теннисисты. Для любителей настольного тенниса в сквере установлено два стола на специальном прорезиненном покрытии. Это тренировка молодежной сборной команды региона. Обычно они играют в закрытых залах. Старший тренер команды не скрывает, что рядовому любителю настольного тенниса найти бесплатное место для игры не просто. Так что спортивный сквер на Стрелецкой - отличная возможность потренироваться.Андрей Столбунов, старший тренер сборной команды области по настольному теннису: Прекрасно. Думаю, сюда и местные жители, и с центра будут приходить люди, и с улицы Мира, Горького. Тут не так далеко: на велосипедах доехали, поиграли. Прекрасная возможность. Если таких площадок 10, 20, 30 будет на город, вообще прекрасно. Раньше в любом дворе стол стоял. Я и сам со двора начал.Екатерина Калинина, теннисистка: Мне нравится. Яркая площадка. Удобно, много людей. В самом центре города, и это удобно. Покрытие хорошее - не скользит, можно прыгать свободно.А ещё в новом спортивном сквере на Стрелецкой есть футбольная и баскетбольная площадки. Каждую неделю на них будут проходить городские спортивные состязания для всех желающих. К примеру, футболисты в синей форме создали команду только в начале этого года и сразу же заявились на городской турнир по мини-футболу в сквере на Стрелецкой. Назвали коллектив "Нижняя Дуброва" - так называется улица, на которой они и живут. Ребята уже выиграли два матча и оценили качество площадки.Владимир Разумов, капитан футбольной команды "Нижняя Дуброва": Ну, мы молодая команда. Опыта игры у нас нет такого большого. Суеты у нас много. А так, конечно, учимся. Пытаемся что-то выиграть. Не все получается, но пытаемся. Хорошее здесь место, прийти, отдохнуть.Арсений Королёв, игрок футбольной команды "Нижняя Дуброва": Здорово приходить, играть. Хорошее покрытие, поля хорошие. Ворота нормальные.Одновременно с турниром по мини-футболу проходят баскетбольные матчи. На турнир допускаются команды и мальчиков, и девочек. Играли они против друг друга. Примечательно, что доминировала на площадке именно команда слабого пола.Анастасия Шуляк, баскетболистка:- Мы очень дружная команда и непобедимая.- Почему?- Потому что у нас есть командный дух, и мы друг друга поддерживаем.- А что самое важное в работе капитана?- Это ответственная роль. Как мне говорит тренер, я ее вторая рука - левая. Я ей помогаю.Кстати, новую зону активного отдыха сдали в начале этого года. В сквер вложили около 15 миллионов рублей. И больше других его ждали местные жители.Алексей Круглов, житель микрорайона: В принципе, я это место помню очень давно. Когда тут было три шеста, турник и больше ничего. Долгое время тут был застой, практически один асфальт был. И вот в том году все сделали оперативно, доделали вот. И получилась просто прекрасная площадка. Вот тренажеры отличные. Все очень супер. Просто сказка.Официальное открытие спортивного сквера состоялось перед стартом мундиаля. Посмотреть качество новой спортивной зоны Владимира приехали первые лица города и области, а также генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. И главное, в новом спортивном сквере на Стрелецкой можно не только потренироваться, но и посмотреть матчи Чемпионата мира. Здесь до закрытия мундиаля будет работать фан-зона.Олег Медведев, начальник городского управления по физической культуре и спорту: Людям, которые придут посмотреть сюда матчи чемпионата мира будет очень комфортно и удобно. Для них приготовлен современный светодиодный экран площадью 18 квадратных метров. 290 посадочных мест. Спортивный сквер, как зона коллективного просмотра, будет работать в ежедневном режиме. В те дни, когда проходят матчи, тогда и будет работать зона коллективного просмотра.Елизавета Араканцева, жительница микрорайона: Я считаю, что открытие таких площадок и такой фан-зоны - очень здорово. Потому что для молодежи это очень здоровская возможность посмотреть всем вместе, поболеть за наших. Я думаю, что такие мероприятия нас объединяют. Я считаю, что здесь очень удобно. Удобное расположение. Потому что это практически центр города.Для удобства рядом со сквером оборудована автомобильная парковка. Так что в фан-зону можно приехать и на машине. В сквере есть туалет и такой вот буфет с пирожками, кофе и чаем. Алкоголя, разумеется, нет, ведь зона отдыха спортивная. Что касается режима работы сквера, то на время мундиаля с 11 до 15 часов каждый день можно прийти на спортивные площадки и позаниматься. Ну а с трёх часов сквер уже превратится в фан-зону. К слову, только за первый день работы сквер принял больше трёхсот спортсменов и болельщиков.