19.06.2018

2018-06-19 17:35:25

Омская мэрия не могла выселить инвалида из квартиры

В Омске суд

встал на сторону женщину-инвалида I группы, которую хотела выселить из квартиры

мэрия города, сообщает . Администрация в своем требовании ссылалась на

ранее выделенную социальную выплату на строительство или приобретение жилья.



Однако суд

установил, что предоставленной суммы недостаточно для улучшения жилищных

условий. Женщина пользуется коляской и нуждается в постоянном уходе, а также

имеет право на дополнительную площадь. Вместе с тем, на иждивении у инвалида два

сына. Один из них в армии, а второй не достиг совершеннолетия, в связи с чем не

может проживать отдельно.