В суде поднимут вопрос о дееспособности певца. Другого выхода, по мнению инициаторов проверки, увы, нет.

В суде поднимут вопрос о дееспособности певца. Другого выхода, по мнению инициаторов проверки, увы, нет.Анна Калашникова была в ужасе от того что Вадим Казаченко в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" набросился на крестного ее сына бизнесмена Андрея Ковалева. Певец плюнул в бизнесмена и стал избивать. "Казаченко на всех бросался, не только на Ковалева, вел себя агрессивно, – со слезами на глазах рассказала певица корреспонденту Dni.Ru. – Имея звания, талант, популярность негоже так себя вести! Надо вести себя достойно, спокойно, правильно"."На съемках я так ему и сказала: "Если вы не виноваты, то сидите тихо не бросайтесь на людей, не затыкайте всем рты!" – продолжает Калашникова. – А он вдруг стал говорить о моем ребенке, приводить грязные доводы, плести интриги. Ольга Казаченко не подала против Вадима ни одно иска, а вот Ирина Аманти забросала ими суды. Ольгу я знаю много лет и защищаю ее, потому что сама мать и одна воспитываю ребенка. А Казаченко с Аманти мало что устроили ей психологическую травлю, так еще пытаются добить, вынуждая постоянно ходить по судам, защищаться, оправдываться, отбиваться. И я очень радовалась, когда Ольга отбила в суде миллион, который у нее хотел отжать Казаченко. Это же позор, когда мужчина давал своей любимой женщине деньги на колечки и туфельки, а теперь, спустя годы, пытается все отобрать"."Сейчас я вместе с Катей Гордон и Андреем Ковалевым будет требовать, чтоб Казаченко подвергли психиатрической экспертизе, потому что он не в себе, он явно неадекватен, – заявила Анна. – Мы будем поднимать в суде вопрос о его деееспособности и вменяемости. С ним что-то явно не то, я переживаю. Что случилось с кумиром миллионов и моей семьи?!”