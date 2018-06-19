Лев Лещенко выступает на профессиональной сцене в качестве солиста с 1970-го. Конечно, тогда никто и и подумать не мог, что когда-то на отечественной эстраде появятся звезды, типа Ольги Бузовой. Но мэтра это не удивляет.

Лев Лещенко выступает на профессиональной сцене в качестве солиста с 1970-го. Конечно, тогда никто и и подумать не мог, что когда-то на отечественной эстраде появятся звезды, типа Ольги Бузовой. Но мэтра это не удивляет.Ольга Бузова записывает песни, снимает клипы, ездит с концертами, а пару недель назад даже получила премию канала "МУЗ-ТВ" в номинации "Лучшая песня Рунета". Злопытатели тут же стали плевать в артистку, называя ее выскочкой и бездарностью. А вот мудрый Лещенко встал на защиту начинающей артистки. И поддержал ее."Бузова – это не так плохо, как принято думать, – заявил артист. – Начнем с того, что она достаточно интеллектуальный человек, она артистична, ей многие вещи удаются, она умеет проявить себя. Я слышал, она хорошо окончила школу,так что вряд ли стоит к ней скептически относится"Причем с мнением о том, что Бузова поет мимо нот, Лещенко не согласен. "Не могу это комментировать. Не в моих правилах ругать коллег. Если у нее есть публика, значит, она нужна, и нечего тут обсуждать". Хотя уровень песен на российской эстраде в общей массе Льва Валерьяновича удручает: "Теперь считается, что надо зарифмовать четыре строчки, положить их на три аккорда, и хит готов. А потом те, кто песни пишет, их же и исполняют, и сами же получают".Сегодня звезда "Дома-2" Ольга Бузова вынашивает грандиозные планы по покорению западного музыкального рынка и собственному сольнику в Кремле или "Олимпийском". Сил, амбиций и энергии у нее хватит. Впрочем, и самого Лещенко тожн рано списывать со счетов. Несмотря на солидный возраст – артисту уже 76 лет! – на пенсию он не думает. "Я уходить не собираюсь. Мы с моим другом Володей Винокуром решилитак: уходить не будем, пусть нам лучше вынесут!", – цитирует певца газета