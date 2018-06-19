Подозревается в убийстве сожителя дочери. Следком возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего камешковца. Следствием установлено, что воскресным вечером к мужчине в гости зашла дочь с сожителем. Решили выпить, а потом поссорились. Но словами дело не ограничилось - подозреваемый схватился за нож и нанес несколько ножевых ранений сожителю дочери.

Подозревается в убийстве сожителя дочери. Следком возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего камешковца. Следствием установлено, что воскресным вечером к мужчине в гости зашла дочь с сожителем. Решили выпить, а потом поссорились. Но словами дело не ограничилось - подозреваемый схватился за нож и нанес несколько ножевых ранений сожителю дочери. 24-летний парень скончался. А отца женщины заключили под стражу. Но, как говорят следователи, эта семья в их поле зрение попадает не впервые. 5 лет назад сама дочь привлекалась к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности трехмесячному сыну. Тогда ее лишили родительских прав еще на двух малышей, за которыми, по мнению следователей, женщина плохо ухаживала. Сама же мать любила выпить с сожителем. В результате, как отмечают в следкоме, такой образ жизни стал предпосылкой к совершенному убийству.