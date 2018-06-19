Вокруг персоны Игоря Крутого в последнее время звучит масса тревожных слухов. Поклонники обеспокоены внешним видом композитора: в его резком похудении видят симптомы самых печальных диагнозов, вплоть до онкологии.

Вокруг персоны Игоря Крутого впоследнее время звучит масса тревожных слухов. Поклонники обеспокоены внешнимвидом композитора: в его резком похудении видят симптомы самых печальныхдиагнозов, вплоть до онкологии.Успокоить всех, коготревожит состояние Крутого, решила."ИгорьЯковлевич действительно имеет пару серьезных диагнозов,не имеющих отношения к онкологии. Его жизни ничего неугрожает. Здоровье композитора на данный момент под активным контролем лучшихспециалистов. Качество жизни сейчас напрямую зависит от факторов,за которыми пристально наблюдают: диета, образ жизни, режим сна, дозированиенагрузок. Он находится в очень жестких рамках по этим критериям. Благодарятакому подходу состояние улучшается. В жизни Крутого действительно был такоймомент, когда он оказался на волосок от смерти. Сейчас, когда все взято подконтроль, и музыканту ничего не угрожает", – сказала она.Слухи, которые активно обсуждаютпредставители СМИ – это неверное истолкование фактов, считает Абравитова. "Действительно, Крутойдовольно сильно похудел, но его худобу нельзя назвать нездоровой. Наоборот –спорт и правильная диета, необходимые ему для поддержания здоровья, сделали егостройным и подтянутым. Кстати, спорт прочно вошел в его жизнь, сначала попредписанию врачей, а потом – для удовольствия. Можно сказать,что Крутой за последнее время оздоровил не только свое тело, но и душу – сталуделять больше времени себе и стремиться к осознаннойреализации. Так что мы можем быть спокойны за любимого композитора – в егожизни сейчас период счастья и гармонии, – добавила гадалка.