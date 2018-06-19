Вокруг персоны Игоря Крутого в
последнее время звучит масса тревожных слухов. Поклонники обеспокоены внешним
видом композитора: в его резком похудении видят симптомы самых печальных
диагнозов, вплоть до онкологии.
Вокруг персоны Игоря Крутого в
последнее время звучит масса тревожных слухов. Поклонники обеспокоены внешним
видом композитора: в его резком похудении видят симптомы самых печальных
диагнозов, вплоть до онкологии.
Успокоить всех, кого
тревожит состояние Крутого, решила.
"Игорь
Яковлевич действительно имеет пару серьезных диагнозов,
не имеющих отношения к онкологии. Его жизни ничего не
угрожает. Здоровье композитора на данный момент под активным контролем лучших
специалистов. Качество жизни сейчас напрямую зависит от факторов,
за которыми пристально наблюдают: диета, образ жизни, режим сна, дозирование
нагрузок. Он находится в очень жестких рамках по этим критериям. Благодаря
такому подходу состояние улучшается. В жизни Крутого действительно был такой
момент, когда он оказался на волосок от смерти. Сейчас, когда все взято под
контроль, и музыканту ничего не угрожает", – сказала она.
Слухи, которые активно обсуждают
представители СМИ – это неверное истолкование фактов, считает Абравитова. "Действительно, Крутой
довольно сильно похудел, но его худобу нельзя назвать нездоровой. Наоборот –
спорт и правильная диета, необходимые ему для поддержания здоровья, сделали его
стройным и подтянутым. Кстати, спорт прочно вошел в его жизнь, сначала по
предписанию врачей, а потом – для удовольствия. Можно сказать,
что Крутой за последнее время оздоровил не только свое тело, но и душу – стал
уделять больше времени себе и стремиться к осознанной
реализации. Так что мы можем быть спокойны за любимого композитора – в его
жизни сейчас период счастья и гармонии, – добавила гадалка.