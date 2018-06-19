Депутат Госдумы Наталья Поклонская обрушилась
с критикой на российских деятелей культуры, которые встали на защиту
обвиненного в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова. Экс-прокурор Крыма
напомнила, как выступала обвинителем по его делу.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обрушилась
с критикой на российских деятелей культуры, которые встали на защиту
обвиненного в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова. Экс-прокурор Крыма
напомнила, как выступала обвинителем по его делу.
Ряд актеров, режиссеров и телеведущих, в числе которых и Ксения
Собчак, написали 19 июня открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой
помиловать Сенцова. Поклонскую это обстоятельство возмутило.
"Хорошо помню День Победы – 9 мая 2014 года, когда мы задержали и
арестовали в Киевском районном суде Симферополя группу лиц во
главе с Сенцовым
за подготовку к совершению террористических актов на территории Республики Крым",
– цитирует политика сайт "Комсомольская правда". По словам Натальи Поклонской,
всего лишь по одному из эпизодов они должны были установить взрывное устройство
у мемориала Вечного огня в Симферополе и привести в действие в момент возложения
цветов.
Экс-прокурор полуострова осудила защитников режиссера. "Подписывая
подобную петицию о его освобождении, задумывались ли инициаторы о последствиях
преступлений, за которые отбывает наказание террорист? Действия Сенцова должны
были повлечь за собой многочисленные человеческие жертвы", – заявила она. Также
Поклонская заявила, что гордится тем, что выступала обвинителем по делу
Сенцова.
Напомним, к российскому лидеру обратились 12 деятелей культуры.
Среди них актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Ксения Собчак и Владимир Познер,
глава Роскино Екатерина Мцитуридзе, режиссеры Андрей Звягинцев,
Павел Лунгин, Алексей Учитель, Юрий Норштейн и другие.
Как писали Dni.Ru,
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественный
резонанс "не может повлиять на вступившее в силу решение суда". Олег
Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме. В мае
режиссер объявил голодовку, требуя освободить несколько десятков заключенных в
нашей стране украинцев.