Депутат Госдумы Наталья Поклонская обрушилась с критикой на российских деятелей культуры, которые встали на защиту обвиненного в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова. Экс-прокурор Крыма напомнила, как выступала обвинителем по его делу.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обрушиласьс критикой на российских деятелей культуры, которые встали на защитуобвиненного в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова. Экс-прокурор Крыманапомнила, как выступала обвинителем по его делу.Ряд актеров, режиссеров и телеведущих, в числе которых и КсенияСобчак, написали 19 июня открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбойпомиловать Сенцова. Поклонскую это обстоятельство возмутило."Хорошо помню День Победы – 9 мая 2014 года, когда мы задержали иарестовали в Киевском районном суде Симферополя группу лиц воглаве с Сенцовымза подготовку к совершению террористических актов на территории Республики Крым",– цитирует политика сайт "Комсомольская правда". По словам Натальи Поклонской,всего лишь по одному из эпизодов они должны были установить взрывное устройствоу мемориала Вечного огня в Симферополе и привести в действие в момент возложенияцветов.Экс-прокурор полуострова осудила защитников режиссера. "Подписываяподобную петицию о его освобождении, задумывались ли инициаторы о последствияхпреступлений, за которые отбывает наказание террорист? Действия Сенцова должныбыли повлечь за собой многочисленные человеческие жертвы", – заявила она. ТакжеПоклонская заявила, что гордится тем, что выступала обвинителем по делуСенцова.Напомним, к российскому лидеру обратились 12 деятелей культуры.Среди них актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Ксения Собчак и Владимир Познер,глава Роскино Екатерина Мцитуридзе, режиссеры Андрей Звягинцев,Павел Лунгин, Алексей Учитель, Юрий Норштейн и другие.Как писали Dni.Ru,пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественныйрезонанс "не может повлиять на вступившее в силу решение суда". ОлегСенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме. В маережиссер объявил голодовку, требуя освободить несколько десятков заключенных внашей стране украинцев.