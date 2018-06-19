Президент Украины Петр Порошенко дорого заплатил за мартовскую провокацию на Азовском море, когда пограничники Незалежной решились на рейдерский захват российского рыболовного судна Норд. Москва ответила рядом мер, которые заметно остудили пыл украинских сорвиголов. Во вторник, 19 июня, пришло сообщение, что Киев наконец-то отпустил капитана Норда и позволил ему выехать в Крым. Но если Порошенко надеется, что ситуация с захваченным судном так просто сойдет ему с рук, то зря: Россия сделала выводы из ситуации и намерена усиливать контроль за акваторией Азовского моря. Нынешнему киевскому режиму это не сулит ничего хорошего.

Президент Украины Петр Порошенко дорого заплатил замартовскую провокацию на Азовском море, когда пограничники Незалежной решилисьна рейдерский захват российского рыболовного судна "Норд". Москваответила рядом мер, которые заметно остудили пыл украинских сорвиголов. Вовторник, 19 июня, пришло сообщение, что Киев наконец-то отпустил капитана"Норда" и позволил ему выехать в Крым. Но если Порошенко надеется,что ситуация с захваченным судном так просто сойдет ему с рук, то зря: Россия сделалавыводы из ситуации и намерена усиливать контроль за акваторией Азовского моря.Нынешнему киевскому режиму это не сулит ничего хорошего.Капитан захваченного "Норда" Владимир Горбенкоможет выехать в Крым. Соответствующее решение огласил 19 июня Херсонскийгородской суд. По словам пресс-секретаря базирующейся в Киеве прокуратуры КрымаТатьяны Тихончик, Горбенко избрана мера пресечения в виде залога, при этом онпо необходимости обязан сообщать о своем месте пребывания и в случае вызоваявляться к следователю.Сам моряк отметил, что тяжело переносил заключение. По егословам, за последние несколько дней он перенес два гипертонических криза,вызванные в изолятор доктора зафиксировали крайне высокое внутричерепноедавление – 210 на 100. "Медики принимали решения меня госпитализировать,потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказывалисьменя оставлять в больнице", – подчеркнул Горбенко.Эпопея с "Нордом" началась 25 марта, когдаукраинские пограничники, действуя в лучших традициях печально известныхсомалийских пиратов, захватили российский рыболовецкий траулер "Норд"с десятью членами экипажа – гражданами России.Капитана траулера обвинили в нарушении порядка въезда на"временно оккупированную территорию Украины с целью причинения интересамгосударства" и пригрозили лишением свободы сроком до пяти лет. Другимчленам экипажа было запрещено покидать Незалежную по имеющимся у них российскимпаспортам, поскольку в Киеве по-прежнему отказываются считать полуостров частьюРоссии. Тем не менее, двум морякам удалось прорваться в Белоруссию. У другихсотрудники Госпрогранслужбы Незалежной изъяли загранпаспорта и составили на нихпротоколы о якобы попытке незаконного пересечения государственной границы.В Москве за последние несколько лет уже привыкли кшизофрении по ту сторону российско-украинской границы, но с таким наглым иоткровенным рейдерством мириться были не намерены, поэтому вскоре Киеву"прилетела ответка". 4 мая ФСБ сообщила о задержании у мыса Тарханкутна западном побережье Крыма украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041",приписанным к порту Очаков в Незалежной. В ведомстве пояснили, что траулерзанимался браконьерством, незаконно добывая камбалу-калкана сетными орудиямилова в экономической зоне России. Экипаж судна из пяти человек был доставлен наполуостров для проведения процессуальных действий, а капитану избрана мерапресечения в виде заключения под стражу.Но этим комплекс мер по приведению в чувство распоясавшегосяКиева не ограничились. 22 мая пришли сообщения о задержании российскимипограничниками на траверзе Бердянска еще двух украинских судов, следовавших изМариуполя – крупнейшего порта Незалежной на Азовском море.Ну а далее накала ситуации не выдержали уже в Киеве, гдеразразились традиционной истерикой в духе "А нас то за что?!". ВГоспогранслужбе Незалежной пожаловались, что российские сторожевые корабли наАзове с конца апреля задерживают и досматривают все суда, которые следуют вМариуполя. Предпринятые Москвой меры в ответ на пиратство украинских пограничниковв Киеве назвали "жесткой политикой".Вполне вероятно, что освобождение капитана "Норда"было "жестом доброй воли" со стороны Киева (если к нынешнейукраинской власти вообще применимы такие понятия), который таким образомпосылает Москве сигнал с предложением "замять" ситуацию и забыть ослучившемся. По всей видимости, инициаторы провокации с задержанием российскогосудна не ожидали подобного ответа на свою авантюру, поэтому как только Москваначала применять симметричные меры в Киеве, как это часто бывает, поджалихвосты и начали во весь голос вопить о пресловутой "российскойагрессии".Но если Порошенко думает, что в Кремле так просто забудут орейдерстве украинских пограничников, то он сильно ошибается. Россия запоследние месяцы приняла должные меры по охране своих судов в акваторииАзовского и Черного морей, более того, в борьбу против украинского пиратстваготов включиться Черноморский флот. Также необходимо учитывать фактор недавнооткрывшегося Крымского моста, для охраны которого Россия разместила мощнуювоенную группировку в районе Керченского пролива, включающую военно-морскиесилы, комплексы противовоздшуной обороны и многое другое.При этом Москва, в случае новых актов агрессии на море состороны Незалежной, легко может заблокировать выход из Азовского моря в Черное,таким образом полностью закрыв украинские порты в Мариуполе и Бердянске.Наученная горьким опытом, зная, что Киев не брезгует откровенным пиратством,Москва будет более комплексно подходить к охране своих южных морских рубежей,не допуская и намека на беспредел со стороны бандитской ГоспогранслужбыУкраины. Таким образом, захватив "Норд", Киев в очередной развыстрелил себе в ногу. Впрочем, удивляться тут нечему – самоубийственная,оголтелая антироссийская политика Незалежной в итоге оборачивается какимиджевыми, так и экономическими потерями.