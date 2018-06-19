Минфин в последние дни изменил готовящийся им законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли — в нем появились преференции для заводов, расположенных далеко от экспортных рынков — в Поволжье, на Урале и в Сибири. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из федеральных министерств, подтвердили два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству.

Минфин в последние дни изменил готовящийся им законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли — в нем появились преференции для заводов, расположенных далеко от экспортных рынков — в Поволжье, на Урале и в Сибири. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из федеральных министерств, подтвердили два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству.Эти заводы смогут не только сохранить статус-кво во время налогового маневра, получив так называемый возвратный акциз на нефть (фактически налоговый вычет из бюджета), но и получить прибавку к нему за счет повышающего коэффициента. Для НПЗ в Приволжском округе этот коэффициент составит 1,1, для Уральского округа — 1,2, для Сибирского — 1,3, утверждают два собеседника РБК.Налоговый маневр заключается в повышении НДПИ и пропорциональном обнулении пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 2019–2024 годов. По замыслу Минфина, маневр должен лишить российскую нефтепереработку исторической субсидии из бюджета (образуется за счет разницы в величине экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты), но некоторые заводы смогут получить возвратный акциз, компенсировав отсутствие субсидии. Это НПЗ, которые выпускают и поставляют на внутренний рынок бензин класса Евро-5 и сырье для нефтехимии, заводы, владельцы которых попали под санкции, а также независимые НПЗ, которые не успели завершить модернизацию.Новый коэффициент компенсирует транспортные издержки тех предприятий, которые расположены далеко от границ и, соответственно, экспортных рынков, а значит, уступают по конкурентоспособности НПЗ, расположенным в портах. Ранее такое отставание компенсировала так называемая таможенная субсидия (разница между пошлинами на нефть и нефтепродукты), но ее размер был одинаковым для всех заводов и зависел только от цен на нефть.В результате на повышенные компенсации могут рассчитывать заводы Роснефти — Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Саратовский НПЗ, Ачинский НПЗ и Ангарская НХК, а также Уфимская группа (входит в подконтрольную компании Башнефть), заводы ЛУКОЙЛа — ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез и ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, а также Орскнефтеоргсинтез (входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева), ТАИФ-НК, Омский НПЗ Газпром нефти, Антипинский и Марийский НПЗ Дмитрия Мазурова и его партнеров и другие, говорит аналитик Reuters Максим Назаров.Представители владеющих этими НПЗ компаний на момент публикации материала не ответили на запросы РБК.Изначально бюджет планировал получить благодаря маневру 1,6 трлн руб. в 2019–2024 годах. Эту нагрузку должны были понести потребители нефтепродуктов, НПЗ, которые не смогут получить возвратный акциз, страны ЕАЭС, которые покупали нефть без пошлин, прежде всего Белоруссия. Но после поправок, введенных для санкционных компаний и независимых НПЗ, этот показатель, по оценкам аналитиков и Минфина, снизился больше чем на 100 млрд руб.Новые льготы для заводов в трех округах могут лишить бюджет еще 330 млрд руб. в течение шести лет, говорит собеседник РБК, близкий к одному из федеральных министерств. При этом у заводов останутся стимулы для модернизации — размер возвратного акциза зависит от выхода светлых нефтепродуктов.Законопроект еще не утвердило правительство, так что его параметры могут измениться, предупреждают два федеральных чиновника. Представитель курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус отказался от комментариев. Сейчас идет итоговое согласование окончательных параметров налогового маневра. Текст законопроекта пока еще дорабатывается, — сказал РБК представитель Минфина.В последние полтора года главным лоббистом льгот для нефтеперерабатывающей отрасли в целом и для заводов Роснефти в частности является глава этой госкомпании Игорь Сечин. Еще в начале 2017 года он предложил правительству ввести возвратный акциз на нефть, чтобы поддержать заводы Роснефти и Нефтегазхолдинга Эдуарда Худайнатова, и затем неоднократно обращался с аналогичными просьбами к правительству и президенту. Осенью 2017 года Сечин попробовал добиться льгот, увязав их с реформой налогообложения в добычном секторе. В мае на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава Роснефти заявил, что, несмотря на доминирующее положение на рынке (13 заводов), EBITDA перерабатывающего сектора Роснефти составляет всего 7% от EBITDA всей группы.У Роснефти исторически плохие с технологической точки зрения заводы в России, из-за чего страдает их экономика, поясняли аналитики. При этом чем современнее НПЗ и чем больше светлых нефтепродуктов он выпускает, тем выше его рентабельность. Роснефть неохотно инвестировала в модернизацию заводов, предпочитая покупать высокотехнологичные НПЗ за рубежом, а модернизацию в России, по данным Коммерсанта, и вовсе отложила на семь лет (сама компания это опровергала). При этом другие крупные нефтяные компании — ЛУКОЙЛ и Газпром нефть — практически закончили модернизацию своих НПЗ.Прошлой осенью после обращений Роснефти правительство стало обсуждать поддержку нефтепереработки, в том числе предоставление компаниям возвратных акцизов на нефть. Обсуждались разные варианты, например весной правительство обсуждало возвратный акциз на нефть в размере 800 руб. на тонну в течение семи лет с 2019 года для всех заводов, завершивших модернизацию и не успевших сделать это, рассказывает источник РБК, близкий к одному из федеральных министерств, и подтверждает федеральный чиновник. Таким образом правительство поддержало бы и Роснефть и не обидело бы тех, кто уже закончил модернизацию, объясняет один из них.В презентации Минфина от 27 марта (копия есть у РБК) говорится, что стимулы для переработки могут обойтись бюджету в 37 млрд руб. и что налоговый маневр предполагается завершить в 2020 году. Через два месяца ситуация изменилась: вышел новый майский указ президента, выполнение которого оценивается в 8 трлн руб., и часть этих денег решено было взять с нефтяных компаний за счет завершения налогового маневра в 2019–2024 годах. В презентациях Минфина напротив графы дополнительное стимулирование модернизации появилось 0 руб., следует из документов, которые есть у РБК.Что изменилось в последние дни и почему в законопроекте вновь появилась субсидия, собеседники РБК не говорят.Идея поддержать удаленные от экспортных рынков НПЗ выглядит логично, вопрос в цене, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Правительство приняло решение повысить пенсионный возраст и НДС, но послабления для нефтяников на этом фоне не выглядят катастрофически, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. По сути, Минфин может сделать в отрасли то же, что недавно сделал с пенсиями, — повысил пенсионный возраст, но сделал небольшую прибавку к пенсиям, а бюджет в итоге все равно выиграл намного больше, объясняет эксперт. Не факт, что Минфин сможет провести решение по налоговому маневру только в пользу бюджета — на правительство оказывают сильное давление различные группы влияния, представляющие интересы нефтяников, и оно пытается найти компромисс, заключает Тихомиров.