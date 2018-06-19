Общественники осмотрели помещения, проверили бытовые условия содержания задержанных лиц и соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима.
Члены общественного совета при ОМВД России по Александровскому району посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Начальник изолятора временного содержания Артур Аллахвердян совместно с заведующей медицинской частью ИВС Гузелью Бондаренко организовали для членов Общественного совета осмотр камер, прогулочного двора, ответив на все возникающие вопросы.
В ходе визита общественники уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания и оказания им медицинской помощи, а также соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.
Проверяющие пообщались с гражданами, находящимися под стражей. Жалоб и нареканий на действия полицейских и на условия содержания общественники не получили.
В заключение представители общественного совета дали положительную оценку условиям содержания в ИВС, отметив их соответствие необходимым санитарным нормам.