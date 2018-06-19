Общественники осмотрели помещения, проверили бытовые условия содержания задержанных лиц и соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима.

Члены общественного совета при ОМВД России по Александровскому району посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.Начальник изолятора временного содержания Артур Аллахвердян совместно с заведующей медицинской частью ИВС Гузелью Бондаренко организовали для членов Общественного совета осмотр камер, прогулочного двора, ответив на все возникающие вопросы.В ходе визита общественники уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания и оказания им медицинской помощи, а также соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.Проверяющие пообщались с гражданами, находящимися под стражей. Жалоб и нареканий на действия полицейских и на условия содержания общественники не получили.В заключение представители общественного совета дали положительную оценку условиям содержания в ИВС, отметив их соответствие необходимым санитарным нормам.