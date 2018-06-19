Радужный остался без электричества и воды. Накануне около 13 часов там произошло возгорание на электроподстанции. В результате город оказался обесточенным. Без света остались в том числе предприятия, школы, больницы и магазины. На помощь жителям пришли спасатели. Они раздавали техническую воду из цистерны.

Радужный остался без электричества и воды. Накануне около 13 часов там произошло возгорание на электроподстанции. В результате город оказался обесточенным. Без света остались в том числе предприятия, школы, больницы и магазины. На помощь жителям пришли спасатели. Они раздавали техническую воду из цистерны. Напомним, в Радужном проживает около 18 тысяч человек. Свет и вода в городе появились только сегодня к утру.