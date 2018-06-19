Звезда телепроекта Дом-2 Ольга Рапунцель ударилась в воспоминания. Девушка рассказала фанатам подробности своей свадьбы с Дмитрием Дмитренко.

Звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель ударилась ввоспоминания. Девушка рассказала фанатам подробности своей свадьбы с ДмитриемДмитренко.Ольга и Дмитрий отметили годовщину бракосочетания. Девушка решила рассказать поклонникам, как проходило торжество.В своем Instagram артистка кратко описала радостное для неесобытие. Участница телестройки призналась, что на празднике было мало гостей, по всей видимости, не все родственники смогли приехать, бросив ее, поэтому церемония прошла в узком кругу близкихи друзей. Они с мужем долго гуляли по Москве, фотографировались, а затемотправились в ресторан, где любовались прекрасным столичным закатом.После банкета молодых ждал шикарный гостиничный номер,усыпанный лепестками роз. А на следующий день они улетели в свадебное путешествие в Дубай. В микроблоге Рапунцель дажевыложила архивное видео с курорта. В кадр попал шикарный номер для молодоженов,с огромной кроватью и лебедями из полотенец.Добавим, что менее чем через год после бракосочетания Ольгаи Дмитрий впервые стали родителями. Дочка звезд "Дома-2" появилась на свет 1апреля в одной из элитных клиник в Балашихе, в 17:34 мск, почти как ипредсказывала Рапунцель. Вес малышки – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.Роды Рапунциль проходили в прямом эфире и стали настоящейсенсацией. С того момента как малышка появилась на свет, девушка постояннорассказывает о взрослении ребенка в соцсетях. Надо заметить, что Ольга не досих пор не показывает лицо ребенка и не говорит его имени. Однако поклонникиуверены, что звезда "Дома-2" оставила им подсказку, прямо указывающуюна то, как зовут девочку. По мнению некоторых фанатов звезды девочку зовутЛюбовь.