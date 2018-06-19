Во Владимире создано Отделение Российского Союза пекарей. Данное решение принято Учредительным собранием, инициаторами проведения которого стали представители Владимирского, ..

Во Владимире создано Отделение Российского Союза пекарей. Данное решение принято Учредительным собранием, инициаторами проведения которого стали представители Владимирского, Вязниковского и Муромского хлебокомбинатов, Владимирского булочно-кондитерского комбината.Отделение будет осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом общественной организации «Российский Союз пекарей». Членами Правления Отделения избраны: Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин, Управляющий АО «Вязниковский хлебокомбинат» Дмитрий Петренко, Генеральный директор ОАО «Владимирский булочно-кондитерский комбинат» Сергей Деркач, председатель Совета директоров ОАО «Муромский хлебокомбинат» Сергей Багров, советник Управляющего АО «Владимирский хлебокомбинат» Александр Комаров. Председателем Владимирского регионального Отделения Российского Союза пекарей избран Алексей Лялин, являющийся вице-Президентом Союза, ревизором – Сергей Деркач.Члены созданного Отделения выразили уверенность в том, что в ближайшее время к организации присоединятся и другие предприятия хлебопекарной и кондитерской отрасли. Как известно, Владимирский хлебокомбинат за последнее время громко заявил себя не только качеством своей продукции и завоеванными наградами, но и активной работой на различных общественных площадках, взаимодействием с органами государственной власти, профильными учебными учреждениями, другими структурами. Всем, что наработано, владимирские хлебопеки готовы поделиться со всеми членами Отделения.- Но не это самое главное, - считает Алексей Лялин, - объединившись в Отделение, мы, безусловно, являемся равноправными партнерами, не взирая на наши бюджеты и возможности. У нас появляется шанс взаимодействовать на равных условиях и в интересах друг друга, отстаивая свои права и приоритеты на всех уровнях, как регионального, так и федерального масштаба. Уверен, что от такого взаимодействия выиграют все.