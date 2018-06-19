Наша
страна введет дополнительные импортные пошлины на американские
товары в ответ на пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил министр
экономического развития России Максим Орешкин.
Наша
страна введет дополнительные импортные пошлины на американские
товары в ответ на пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил министр
экономического развития России Максим Орешкин.
Глава Минэкономразвития анонсировал
введение контрмер в отношении компаний США в рамках торговой войны, которую начал
со всем миром американский лидер Дональд Трамп. Орешкин отметил, что российские власти решили
ввести "балансирующие меры" в отношении импорта из США.
По словам руководителя ведомства, ответные
санкции будут введены в ближайшее время. "Касаться они будут только продукции,
имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на
макроэкономические показатели", – приводит слова Максима Орешкина RNS.
Полный перечень товаров,
которых коснутся ограничительные меры, министерство пока не раскрыло. В свою
очередь доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей Хестанов предположил, что из товарных групп возможно введение пошлин на
некоторые виды лекарств, электронику и алкогольные продукты.
Напомним, ранее стало известно и о том, что Трамп объявил торговую войну Китаю. США решили ввести 25-процентную пошлину на товары, поставляемые из Китая, на общую сумма 50 миллиардов долларов. В торговую
войну вступила и Индия. Страна также решила повысить импортные пошлины на сталь и
алюминий. Президент США Дональд Трамп 1 марта объявил о
том, что страна введет ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%.
Соответствующее решение вступило в силу 23 марта.