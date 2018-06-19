Наша страна введет дополнительные импортные пошлины на американские товары в ответ на пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Нашастрана введет дополнительные импортные пошлины на американскиетовары в ответ на пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил министрэкономического развития России Максим Орешкин.Глава Минэкономразвития анонсировалвведение контрмер в отношении компаний США в рамках торговой войны, которую началсо всем миром американский лидер Дональд Трамп. Орешкин отметил, что российские власти решиливвести "балансирующие меры" в отношении импорта из США.По словам руководителя ведомства, ответныесанкции будут введены в ближайшее время. "Касаться они будут только продукции,имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния намакроэкономические показатели", – приводит слова Максима Орешкина RNS.Полный перечень товаров,которых коснутся ограничительные меры, министерство пока не раскрыло. В своюочередь доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей Хестанов предположил, что из товарных групп возможно введение пошлин нанекоторые виды лекарств, электронику и алкогольные продукты.Напомним, ранее стало известно и о том, что Трамп объявил торговую войну Китаю. США решили ввести 25-процентную пошлину на товары, поставляемые из Китая, на общую сумма 50 миллиардов долларов. В торговуювойну вступила и Индия. Страна также решила повысить импортные пошлины на сталь иалюминий. Президент США Дональд Трамп 1 марта объявил отом, что страна введет ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%.Соответствующее решение вступило в силу 23 марта.