Российские футболисты продолжают победное шествие на чемпионате мира по футболу. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова обыграла египтян.

Российские футболисты продолжают победное шествие на чемпионате мира по футболу. В Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова обыграла египтян.Матч сборной России в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира прошел в Северной столице на "Санкт-Петербург Арене". Поддержать нашу дружину съехались болельщики со всех уголков страны. Более 64 тысяч фанатов лицезрели игру с трибун.Команда Черчесова вышла на поле в ранге фаворита. В первом матче россияне разгромили саудитов и заняли первую строчку в группе, а египетские футболисты очков не набрали вовсе, проиграв Уругваю. Для сборной России победа в этой встрече гарантировала бы выход в плей-офф. У египтян же в случае поражения практически не осталось бы шансов на выход из группы.Несмотря на столь мотивирующий расклад команда Египта невнятно начала игру. Сборная России создала первый действительно опасный момент уже на 6-й минуте матча. Наши разыграли угловой, затем Александр Самедов подал в штрафную, где мяч нашел голову Сергея Игнашевича, но отскочил в руки вратаря Эль-Шенави. Весь первый тайм россияне прессинговали и выглядели очень достойно. Однако открыть счет до перерыва командам так и не удалось. В раздевалку сборные уходили, когда на табло горело 0:0.Перерыв не пошел на пользу египтянам. На 47-й минуте встречи Роман Зобнин пробил с фланга в сторону Артема Дзюбы, сыгравший на опережение капитан сборной Египта Ахмед Фатхи срезал мяч в собственные ворота – 1:0.Спустя чуть более 10 минут Денис Черышев удвоил преимущество россиян. Дзюба сбросил на Самедова, тот отпасовал на Фернандеса, который прострелил на Черышева. Денису оставалось лишь переправить мяч в сетку ворот – 2:0.На 62-й минуте Дзюба довел счет до разгромного. На этот раз Артем сделал все сам. Сначала он выгрыз мяч у чужой штрафной, затем ушел от Хегази и расстрелял ближний угол ворот Эль-Шенави – 3:0.Вскоре главная звезда сборной Египта Мохамед Салах сократил отставание. На 72-й минуте Зобнин слегка прихватил Салаха, что не ускользнуло от зорких глаз арбитра. Судья запросил видеоповтор и, убедившись в своей правоте, показал на точку. Салах четко реализовал пенальти – 3:1.Однако это не спасло египтян от поражения. Итог встречи – 3:1. Сборная России досрочно выходит в следующую стадию турнира.25 июня россиянам предстоит сыграть с командой Уругвая. Сборные проведут матч в Самаре, начало игры в 17:00.