Владимирские торпедовцы прощаются с футболистами. В межсезонье чёрно-белую дружину покинули 4 игрока. Из Торпедо ушли нападающий Дмитрий Маликов, полузащитник Александр Заикин, а также защитник Сергей Волосян и лучший бомбардир прошлого сезона Алексей Баев. Напомним, в следующем сезоне руководить нашей командой будет новый главный тренер, легенда владимирского футбола Дмитрий Вязьмикин.

Владимирские торпедовцы прощаются с футболистами. В межсезонье чёрно-белую дружину покинули 4 игрока. Из Торпедо ушли нападающий Дмитрий Маликов, полузащитник Александр Заикин, а также защитник Сергей Волосян и лучший бомбардир прошлого сезона Алексей Баев. Напомним, в следующем сезоне руководить нашей командой будет новый главный тренер, легенда владимирского футбола Дмитрий Вязьмикин.