Станислав Садальский снова прошелся по Максиму Галкину. На сей раз актер обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с заявлением, что надо что-то с этим делать.

Станислав Садальский снова прошелся по Максиму Галкину. На сей раз актер обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с заявлением, что надо "что-то с этим делать".На своей официальной страничке в социальной сети Instagram скандально известный актер и блогер Станислав Садальский опубликовал рейтинг телевизионных передач, особо уделив внимание ток-шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой "Сегодня вечером". Артист высказал мнение, что ситуация катастрофическая."Ничего личного.. таких низких рейтингов у Максима Г. Еще не было, ну Константин Львович надо что то с эти делать, я ведь предупреждал , очень уж не талантлив, нет школы, ничего нет ...#😩 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратился к генеральному директору Первого канала Садальский.Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к посту актера. Кто-то с ним согласился, а кто-то выразил мысль, что Максим Галкин очень гармоничен в вышеозначенном телешоу, потому что привносит в эфир юмор. Нашлись и те комментаторы, заявившие о том, что юмориста "слишком много" на телевидении."Есть профессионалы на ТВ. С интересом смотрится Кира Прошутинская. Естественная, культурная, без самолюбования и деликатная с собеседниками. А Меньшова привыкла глаза подкатывать и ухмыляться, смотреть противно. Галкина уже слишком много. Он просто уже надоел всем. Не может человек меняться из проекта в проект, тем более за ним тянется такой шлейф разговоров и домыслов. Одназначно, нужно менять и ведущих и формат передачи", "Максиму надо низко поклониться за одну вещь: природный талант уважительно и естественно держать себя с людьми разного возраста и разного социального положения. Без поддакивания , без угодливости, без чванства, со здоровой иронией к самому себе", – высказали диаметрально противоположные мнения комментаторы.