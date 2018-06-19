Второй тур группового этапа ЧМ-2018 стартует с важного для сборной России матча. Состязание национальной команды с Египтом практически наверняка определит, какая команда более достойна продолжать борьбу в 1/8 финала.

Второй тур группового этапа ЧМ-2018 стартует с важного для сборной России матча. Состязание национальной команды с Египтом практически наверняка определит, какая команда более достойна продолжать борьбу в 1/8 финала.Сборная России имеет преимущество перед ближайшим соперником. Результат матча с Саудовской Аравией позволяет отечественным футболистам обойтись без паники в случае, если игра с африканской командой завершится ничьей. Дело в том, что хозяева турнира все равно окажутся впереди благодаря стараниям Дениса Черышева и Александра Головина.При этом стоит учитывать, что сборная России столкнется с египетской командой, в составе которой уже будет Мохаммед Салах. Долгое время находящийся на скамейке запасных футболист признан одними из самых опасных противников подопечных Черчесова.Что касается Алана Дзагоева, то ждать его возвращения на поле не приходится. Из-за повреждения задней поверхности бедра он не появляется на тренировках команды, передает .В свою очередь, тренер Сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда готова встретиться на поле с египетскими спортсменами. "Выстраивать игру только против Салаха мы не будем. Тем не менее у нас есть четкое понимание, как помешать ему предъявить свои козыри, и завтра мы будем это делать", – рассказал специалист.Кроме того, 19 июня во второй раз матч первого тура ЧМ-2018 примет Саранск.На "Мордовия Арене" встретятся Колумбия и Япония.Четыре года назад пути этих же команд пересекались на чемпионате мира в Бразилии. Тогда японская сборная была разгромлена со счетом 1:4.После этого в столице пройдет ожесточенное состязание между командами Польши и Синегала. Возможности поляков, которые славятся своей дисциплиной и тактикой, хорошо известны болельщикам.А вот сенегальские спортсмены остаются для многих загадкой. Либо они сумеют занять достойное место в плей-офф, либо повторят судьбу других африканских футболистов.Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем матче отечественные футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.