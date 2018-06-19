Не хотя жить рядом со скоростной магистралью. Жители села Ославское обеспокоены будущим строительством железной дороги вблизи их домов. Информация о том, что через Владимирскую область будет проходить ВСМ появилась давно. И начать строительство должны в ближайшем будущем. Но до сих пор точно не ясно где пройдет магистраль. По одной из версий, некоторым жителям Суздальского района придется оставить свои дома. Татьяна Данилова отправилась туда, где, возможно, скоро пойдут скоростные поезда.

Не хотя жить рядом со скоростной магистралью. Жители села Ославское обеспокоены будущим строительством железной дороги вблизи их домов. Информация о том, что через Владимирскую область будет проходить ВСМ появилась давно. И начать строительство должны в ближайшем будущем. Но до сих пор точно не ясно где пройдет магистраль. По одной из версий, некоторым жителям Суздальского района придется оставить свои дома. Татьяна Данилова отправилась туда, где, возможно, скоро пойдут скоростные поезда.(Суздальский р-н, село Ославское)- Вот это вот крайние дома село Ославское, коттеджный посёлок, так называемый, Легенда. Вот это село Новое, ВСМ-2 здесь должна проходить ровно посередине между двух этих посёлков.Сергей Суховерхов в Ославском живёт уже 5 лет. Вместе с группой предпринимателей он построил здесь коттеджный посёлок. По проекту должно было стоять 86 домов, но на деле вышло всего 42 коттеджа. Стройку пришлось заморозить из-за грядущей высокоскоростной магистрали, которая пройдёт через село. А на эти участки ведь уже провели газ, водопровод, электричество. Земля простаивает, говорит Сергей. Мужчина насчитывает убытки - более чем в 60 миллионов рублей. Причём он бы и рад продать эти земли под магистраль, но и областные, и районные чиновники держат местных жителей в неведении – когда здесь начнётся стройка железной дороги.Сергей Суховерхов, житель, застройщик коттеджного посёлка: Никто не может однозначно утверждать, что начнётся строительство ВСМ-2, и никто не может дать официальную бумагу, предписывающую не строить. Все эти бумаги идут на уровне рекомендаций. Если они официально дадут бумагу о запрете строительства, с этого момента начнётся по закону счётчик о том, что через год должны быть эти земли выкуплены.Новость о грядущем строительстве магистрали в штыки приняли и коренные жители села. По их мнению, железная дорога принесёт сюда много шума, да и для детей такое соседство будет небезопасно.Михаил, житель села: У нас же тут дети везде бегают, у нас за детьми смотрят, но всё равно. Они как бы сами себе предоставлены. Куда захотел, туда и пошёл. А мало ли, они туда побегут играться, током ударит, не дай Бог. Мы всем селом против. Вот туда вот в поле пускай, там пускай идёт.Андрей Хапов, житель села: У народа сейчас разве спрашивают, что хотят? Никто ничего не спрашивает. Надо – сделали. Ну, конечно, все против. Зачем? Здесь такое тихое место. Никакого лишнего запаха нет, никакого шума нет. Спокойствие постоянное. Для этого люди здесь и покупают дома, чтобы жить в спокойствии. Пускай железную дорогу где-нибудь в другом месте делают.Но жители коттеджного посёлка уже готовы мириться с магистралью, лишь бы сами дома не трогали, говорят люди.Зинаида Морозова, житель коттеджного посёлка: Мы со всем смиримся, лишь бы только нас не снесли здесь, остальное всё, нас всё устраивает. Лишь бы нас только не трогали, вот этот наш земельный участок.На днях местные жители встречались с представителями Скоростной магистрали, говорит Сергей Суховерхов. Людям показали карту и объяснили, что железную дорогу в Ославском планируют пустить не как положено в 250 метрах от населённого пункта, а в 80-ми метрах.Сергей Суховерхов, житель, застройщик коттеджного посёлка: Это значит, будет близко от домов, скорее всего. Собрание было, приезжал сюда Корнилов - это глава администрации - и ничего вразумительного не объяснил. Жители высказали недовольство своё.Но в администрации поселения строительству магистрали только рады, возможно поэтому диалога с населением здесь не получается.Сергей Корнилов, глава Боголюбовского сельского поселения: Дорога нам нужна такая ВСМ. Это скоростное движение, которое будет собирать наши отдалённые города и сообщения между собой. Я думаю, что сейчас, пока Москва-Крым и Москва –Казань. Вот такое направление.Специальные ограждения, которые людям пообещали установить рядом с железкой, шумоизоляция неважная, уверены местные. Поэтому люди просят чиновников защитить их интересы и перенести планируемый путь ж/д куда-нибудь подальше. Но в районной администрации не слышат ни людей, ни журналистов. На наш вопрос: Когда в Ославском планируется строительство железной дороги? - нас отправили к министру путей сообщения и бросили трубку. По сведению самих жителей села, строительство начнётся не раньше 2020 года. Всего же протяжённость новых ж/д путей на территории региона составит более 250 километров и займет 5, 5 тысяч гектаров земли. Возможно, затронут и такие населённые пункты как Бабаево, Новые Омутищи, Леонтьево, деревню Перепечино. Странно, но почему-то сотрудники РЖД держат в секрете точную карту, где пройдёт железка. Информацию дают лишь при личном общении с гражданами. Одна такая встреча уже прошла на минувшей неделе. Еще две ожидаются 13 июля и 10 августа на Владимирском железнодорожном вокзале.