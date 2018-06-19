По признанию ребят, стать лидерами им помогли упорство и регулярные занятия с сотрудниками Госавтоинспекции.

Завершился первый этап Всероссийской интернет-олимпиады на знание правил дорожного движения среди детей 1-4 классов. В мероприятии, которое организовано Министерством образования и науки Российской Федерации при участии ГУОБДД МВД России, приняли участие более тысячи школьников младших классов из 60 субъектов России. Команду из Владимирской области представили ученики 2-А класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» Варя Абрамова, Богдан Горбачев, Маргарита Васильева и Глеб Рубцов.В течение нескольких недель ребята выполнили ряд заданий.Первый и второй этапы базировались на проверке знаний по различным общеобразовательным дисциплинам: биологии, физике, химии, основам безопасности жизнедеятельности, обществознании, географии, истории. В финале же участники выполняли творческое задание, которое показало, насколько хорошо ребята знают правила безопасного поведения на проезжей части, являясь пешеходами, пассажирами и водителями двухколесного транспорта.Команда из Мурома демонстрировала лидерство на всех этапах, показывая высокий уровень знаний по всем направлениям олимпиадных заданий. В результате ребята стали лучшими и получили дипломы победителей.По признанию школьников, победу удалось удержать только благодаря усердной подготовке, в которой важное участие приняли полицейские.Ребята являются членами школьного отряда юных инспекторов дорожного движения, с которыми регулярно занимаются инспекторы ОГИБДД МО МВД России «Муромский». По мнению полицейских, формирование устойчивых знаний и умений безопасного поведения на улицах и дорогах у школьников должно начинаться с малых лет, поэтому работе по пропаганде этих знаний уделяется особое внимание. Одним из подтверждений успешности проводимой инспекторами работы является победа ребят в таком серьезном состязании.