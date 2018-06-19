Сегодня, в 19 июня, второй тур чемпионата мира по футболу. Болельщики
российской и египетской команд уже приготовили специализированную атрибутику:
дудки, фан-шапки, трещотки и флаги и ожидают трансляции. Телеведущий Андрей Малахов пошел дальше, он
облачился в форму футболиста и отправился на поле.
Сегодня, в 19 июня, второй тур чемпионата мира по футболу. Болельщики
российской и египетской команд уже приготовили специализированную атрибутику:
дудки, фан-шапки, трещотки и флаги и ожидают трансляции. Телеведущий Андрей Малахов пошел дальше, он
облачился в форму футболиста и отправился на поле.
В своем Instagram Андрей опубликовал фото. На снимке ведущий
облачен черно-желтую форму вратаря, гольфы, бутсы и перчатки. Он запечатлен у ворот
на стадионе, на фоне ожидающих болельщиков.
Таким экстравагантным образом шоумен привлекает зрителей к
просмотру очередного выпуска "Прямого эфира" телеканала "Россия 1", который
выйдет на экраны сегодня в 18:00. Передача будет посвящена предстоящему матчу
Россия-Египет. В рамках выпуска родные и близкие игроков нашей сборной соберутся
в студии, а также у себя в квартирах и на стадионе в Питере на прямых
включениях. "Наши корреспонденты в отелях Хургады и Шарм-Эль-Шейха с туристами
и местными жителями! И спойлер: как собака Св.Патриарха готовится поддержать
нашу сборную!" – заинтриговал ведущий поклонников.
Подписчики с энтузиазмом приняли идею Андрея, они принялись
оставлять потешные комментарии под снимком. "Бузовой
арбузовой не хватает.Где ты ее потерял!!! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну вот....а где разборки
шурыгиных....", "Надо надо надо гол голлллллллд", "Ну, смотри Малахов! За пропущенные голы
ответишь!Сам на ворота встал!😜", "Значит наши
проиграют🤔",– писали пользователи Сети.
Добавим, что Малахов мастер перевоплощения. Недавно ради
поклонников шоу, которые, к слову, в большинстве своем женщины, он, отбросив стыд и сомнения, переоделся в танцора балета, сразив оторопелых фанатов крепкими ножками
в лосинах и прекрасным фуэте.
На
этот раз шоумен снял обтягивающие штаны и поменял их на спортивные шорты. На
что еще пойдет предприимчивый Андрей ради телезрителей остается только догадываться.