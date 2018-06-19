Сегодня, в 19 июня, второй тур чемпионата мира по футболу. Болельщики российской и египетской команд уже приготовили специализированную атрибутику: дудки, фан-шапки, трещотки и флаги и ожидают трансляции. Телеведущий Андрей Малахов пошел дальше, он облачился в форму футболиста и отправился на поле.

Сегодня, в 19 июня, второй тур чемпионата мира по футболу. Болельщикироссийской и египетской команд уже приготовили специализированную атрибутику:дудки, фан-шапки, трещотки и флаги и ожидают трансляции. Телеведущий Андрей Малахов пошел дальше, оноблачился в форму футболиста и отправился на поле.В своем Instagram Андрей опубликовал фото. На снимке ведущийоблачен черно-желтую форму вратаря, гольфы, бутсы и перчатки. Он запечатлен у воротна стадионе, на фоне ожидающих болельщиков.Таким экстравагантным образом шоумен привлекает зрителей кпросмотру очередного выпуска "Прямого эфира" телеканала "Россия 1", которыйвыйдет на экраны сегодня в 18:00. Передача будет посвящена предстоящему матчуРоссия-Египет. В рамках выпуска родные и близкие игроков нашей сборной соберутсяв студии, а также у себя в квартирах и на стадионе в Питере на прямыхвключениях. "Наши корреспонденты в отелях Хургады и Шарм-Эль-Шейха с туристамии местными жителями! И спойлер: как собака Св.Патриарха готовится поддержатьнашу сборную!" – заинтриговал ведущий поклонников.Подписчики с энтузиазмом приняли идею Андрея, они принялисьоставлять потешные комментарии под снимком. "Бузовойарбузовой не хватает.Где ты ее потерял!!! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну вот....а где разборкишурыгиных....", "Надо надо надо гол голлллллллд", "Ну, смотри Малахов! За пропущенные голыответишь!Сам на ворота встал!😜", "Значит нашипроиграют🤔",– писали пользователи Сети.Добавим, что Малахов мастер перевоплощения. Недавно радипоклонников шоу, которые, к слову, в большинстве своем женщины, он, отбросив стыд и сомнения, переоделся в танцора балета, сразив оторопелых фанатов крепкими ножкамив лосинах и прекрасным фуэте.Наэтот раз шоумен снял обтягивающие штаны и поменял их на спортивные шорты. Начто еще пойдет предприимчивый Андрей ради телезрителей остается только догадываться.