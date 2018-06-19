Известный ведущий Владимир Соловьев высмеял попытки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проигнорировать мировое первенство по футболу в России. Он отметил, что бойкот у британцев не получается.

Известный ведущий Владимир Соловьеввысмеял попытки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проигнорировать мировоепервенство по футболу в России. Он отметил, что бойкот у британцев не получается.Журналистопубликовал на своей странице в Twitterпост, в котором пристыдил представителей Туманного Альбиона. Соловьев написал, чтовсе усилия Лондона бойкотировать ЧМ-2018 потерпели крах.В качестведоказательства своих слова ведущий напомнил, что на игру Японии и Колумбии вСаранск прибыла японская принцесса Хисако Такамадо. Он отметил, чтотакого этого российский город еще не видел."Что-то бойкот ЧМ-2018, который пытались устроить Тереза Мэй ссотоварищами, совсем не получается", – отметил Владимир Соловьев. Примечательно, что члены японскойимператорской семьи не посещали Россию более ста лет.Напомним, ранее Тереза Мэй заявила, что представители британскогоправительства, а также члены королевской семьи не собираются приезжать на игры мировогопервенства по футболу в Россию из-за дела Скрипалей. Чм-2018 проходитв 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия мундиаляпрошла на московском стадионе "Лужники". В первом матче российскиефутболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.