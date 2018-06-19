Известный ведущий Владимир Соловьев
высмеял попытки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проигнорировать мировое
первенство по футболу в России. Он отметил, что бойкот у британцев не получается.
Известный ведущий Владимир Соловьев
высмеял попытки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проигнорировать мировое
первенство по футболу в России. Он отметил, что бойкот у британцев не получается.
Журналист
опубликовал на своей странице в Twitter
пост, в котором пристыдил представителей Туманного Альбиона. Соловьев написал, что
все усилия Лондона бойкотировать ЧМ-2018 потерпели крах.
В качестве
доказательства своих слова ведущий напомнил, что на игру Японии и Колумбии в
Саранск прибыла японская принцесса Хисако Такамадо. Он отметил, что
такого этого российский город еще не видел.
"Что-то бойкот ЧМ-2018, который пытались устроить Тереза Мэй с
сотоварищами, совсем не получается", – отметил Владимир Соловьев. Примечательно, что члены японской
императорской семьи не посещали Россию более ста лет.
Напомним, ранее Тереза Мэй заявила, что представители британского
правительства, а также члены королевской семьи не собираются приезжать на игры мирового
первенства по футболу в Россию из-за дела Скрипалей. Чм-2018 проходит
в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия мундиаля
прошла на московском стадионе "Лужники". В первом матче российские
футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.