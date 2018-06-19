Сотрудники полиции посетили один из детских городских оздоровительных лагерей города Троицка, чтобы рассказать юным воспитанникам о правилах дорожного движения...

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве в период летних школьных каникул регулярно проводят профилактические беседы о правилах дорожного движения в детских оздоровительных городских лагерях, расположенных на территории округа.Сегодня полицейские посетили один из детских городских оздоровительных лагерей города Троицка, чтобы рассказать юным воспитанникам о правилах дорожного движения, а также напомнили правила управления велосипедом. Ребятам были разъяснены правила безопасного поведения вблизи проезжей части и часто встречающиеся опасные дорожные ситуации. Также инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО обратили особое внимание на поведение детей на детских игровых площадках, расположенных в непосредственной близости от проезжей части.Дети с удовольствием приняли активное участие в беседе, решали различные дорожные задачи и продемонстрировали отличные знания правил дорожного движения.В завершение мероприятия сотрудники полиции подарили детям светоотражающие элементы для использования в темное время суток и рассказали о важности их использования.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38