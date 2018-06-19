Это словно бы о ней, о красавице и умнице Виталине, секретарь суда в романе 12 стульев сказал: Сама юность волнующая, Сама младость ликующая, К поцелуям зовущая, Вся такая воздушная. Ей всего 39 лет, но она сказочно богата, знаменита, любима народом. Осталось найти ей достойного мужчину. Пока судья реальный не лишил мужской компании лет на 15.

Это словно бы о ней, о красавице и умнице Виталине, секретарь суда в романе "12 стульев" сказал: "Сама юность волнующая, Сама младость ликующая, К поцелуям зовущая, Вся такая воздушная". Ей всего 39 лет, но она сказочно богата, знаменита, любима народом. Осталось найти ей достойного мужчину. Пока судья реальный не лишил мужской компании лет на 15.Вся женская сущность нежного цветка Виталины жаждит любви и ласки. "Уверена, в ближайшем будущем начнется новая страница – мужчина, дети, и надо быть к этому готовой, – поделилась улыбается пианистка. – Никогда не занималась спортом, но в 39 лет поняла, что пора. Лишних килограммов нет, хочется вернуть тонус".Решила привлекать мужчине она и переменами во внешности. "Попыталась изменить цвет волос на более темный, но оттенок не подошел. Так что судьбу буду встречать все так же, в образе блондинки. Зато попытка обновить гардероб вполне удалась: купила костюм молочного цвета и пару платьев. Скоро выведу наряды на какое-нибудь светское мероприятие", – цитирует Цымбалюк-РомановскуюОднако по мнению главной свахи страны Розы Сябитовой, Виталине не удастся встретить кавалера в России. "Если бы Виталина пришла на программу "Давай поженимся!", мы бы посоветовали строить отношения с иностранцами, – уверяет сваха. – А вообще, лучше на время уехать за рубеж, пока страсти не утихнут. Да, Цымбалюк-Романовская прославилась так, что обычный мужчина просто побоится подойти".Напомним, что красавица– Виталина отдала лучшие годы жизни престарелому Джигарханяну – готовила ему диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила его с ложечки, водила под ручку и шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене. Она даже избавила его от забот о многочисленных квартирах и банковских счетах – все имущественные тягтты стоически взяла на себя. А он – неблагодарный! – объявил ее воровкой и потребовал посадить..