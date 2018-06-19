До важного для всей России матча национальной сборной с командой Египта в рамках ЧМ-2018 остаются считанные часы. Российские звезды, а также мировые футбольные деятели пожелали отечественным спортсменам уверенности в своих силах и, как следствие, разгромной победы.

До важного для всей России матча национальной сборной с командой Египта в рамках ЧМ-2018 остаются считанные часы. Российские звезды, а также мировые футбольные деятели пожелали отечественным спортсменам уверенности в своих силах и, как следствие, разгромной победы.Резидент Comedy Club Гарик Харламов дал наставление российской сборной перед матчем с Египтом в Instagram. В своем видеообращении юморист порекомендовал отечественным футболистам прежде всего вырубить Мохаммеда Салаха."Позвоните Рамосу, спросите, как он это сделал. И дальше спокойно играете, потому что остальные не страшные: они сами не знают, как их зовут",– сказал Харламов. Более того, юморист напомнил, что россияне активно поддерживают сборную и болеем за нее, а также пожелал спортсменам удачи.Известный актер Михаил Боярский, в свою очередь, сделал дал подробный прогноз на предстоящий матч, передает Russia Today. "Я полагаю, что наша команда выиграет. Трудно сказать, с каким счетом, но я хотел бы, чтобы было 3:1", – сказал артист.Не остались в стороне и деятели спорта, которые также выразили слова поддержки национальной команде и стране в целом. Так, известный тренер Татьяна Тарасова уверена, что в конце турнира все будут плакать как в 1980 году, когда в воздух улетал олимпийский мишка, сообщает ."Являюсь ли я футбольным болельщиком? Скорее нет, но я болею за весь этот чемпионат, ведь это большой праздник и большое счастье – к нам приехали тысячи людей, у нас все было готово, все в срок",рассказала мастер спорта СССР. Более того, Тарасова пожелала российском футболистам получать удовольствие от процесса, а также выкладываться на полную.Однако подобный оптимизм резделяют не все. Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец считает, что матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 между национальными командами России и Египта, скорее всего, не выявит победителя, пишет "Интерфакс"."Посмотрим, что будет с составом, кто и насколько готов. Но то, что у команды Египта есть, кому играть, мы увидели в матче с Уругваем", – подчеркнул Бышовец.Своим мнением касательно предстоящей игры также поделился португальский футболист и тренер Жозе Моуринью. Он отметил, что именно этот матч станет решающим в борьбе за выход в плей-офф.При этом португальский тренер положительно оценил шансы российской сборной на победу. По его мнению, как и в случае с Саудовской Аравией, игра завершится в пользу России, но для этого ей необходимо остановить лидера египетской команды – Мохаммеда Салаха.Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем матче отечественные футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.