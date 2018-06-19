У Ольги Бузовой за последнее время очень изменилось лицо. Из простоватой круглолицей провинциалки она превратилась в стильную столичную девушку. Лицо стало более агрессивным, глянцевым. Для ее имиджа это очень хорошо, образ стал более эффектным, запоминающимся. Что же она сделала со своей внешностью?

У Ольги Бузовой запоследнее время очень изменилось лицо. Из простоватой круглолицей провинциалкиона превратилась в стильную столичную девушку. Лицо стало более агрессивным,глянцевым. Для ее имиджа это очень хорошо, образ стал более эффектным,запоминающимся. Что же она сделала со своей внешностью?О возможных манипуляциях Ольги Бузовой со своей внешностью Dni.Ru рассказалпластический хирург Арташес Айрапетян.По его словам, телеведущая активно использует ботокс. Мимические морщины на лбу не обнаружены ни на однойфотографии. Улыбаются только глаза. "Ольге, конечно, далеко до восковогообездвиженного ботоксом лица, но стоит быть аккуратней с инъекциями", -предупредил эксперт.Также хирург отметил изменившуюсялинию бровей певицы. Если раньше она была плавная, то сейчас углы резко поднятывверх. Это также является результатом инъекций ботокса.Еще несколько лет назад уБузовой были опущенные уголки глаз, а сейчас мы видим более открытые глаза ивыразительный взгляд. По словам Айрапетяна, здесь мог помочь как ботокс, так иблефаропластика верхних век. Изменился и кончик носа теледивы – раньше былболее опущенным. "Предположу, что Ольга сделала коррекцию, укоротила иприподняла его, сделав изящными черты лица. Еще раз убеждаюсь в том, что от формыноса зависит очень многое, – отметил пластический хирург. – Более выразительнымистали и скулы. Такого результата можно достигнуть с помощью филеров".Но самые большие преобразованияпроизошли в нижней трети лица. "Явно изменена скуловая линия. Возможно, ейудалили Комочки Биша и сделали ментопластику, изменив форму подбородка – изкруглого он превратился в более вытянутый. И вообще, все линии лица стали болеечеткими, прямыми, что сделало его более аристократичным. Также, судя по фото,увеличился объем верхней губы. Скорее всего были использованы филеры, которые приподнялиее, сделав рот более чувственным", – добавил Арташес Айрапетян.