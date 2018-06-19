Владимирские коммунальные системы информируют. В связи с реконструкцией проходного канала тепловой сети по улице 9 Января на участке от дома 7 до пресечения с улицей Бакулинской вводится ограничение движения всех видов транспорта. Запрет будет действовать с 8-ми утра 20 июня и до полуночи. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Садовая, Ломоносова, Бакулинская.

Владимирские коммунальные системы информируют. В связи с реконструкцией проходного канала тепловой сети по улице 9 Января на участке от дома 7 до пресечения с улицей Бакулинской вводится ограничение движения всех видов транспорта. Запрет будет действовать с 8-ми утра 20 июня и до полуночи. Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Садовая, Ломоносова, Бакулинская. Временно изменит свой путь и автобус, следующий по маршруту номер 5.