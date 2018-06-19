Начальник столичной Госавтоинспекции генерал-майор полиции Виктор Коваленко провел обширную экскурсию по Управлению, которая началась с экспозиции спортивных достижений...

В Управлении Госавтоинспекции по г. Москве состоялась встреча руководителей ГУВД Мингорисполкома и Управления Госавтоинспекции по г. Москве.Встреча прошла в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов Белоруссии и России. Главной темой для обсуждения стали актуальные вопросы обеспечения безопасности во время крупных спортивных мероприятий.Начальник столичной Госавтоинспекции генерал-майор полиции Виктор Коваленко провел обширную экскурсию по Управлению, которая началась с экспозиции спортивных достижений сотрудников Госавтоинспекции г. Москвы, где представлены высокие награды выдающихся спортсменов в погонах и ветеранов службы.Далее почетных гостей пригласили в класс истории, где представлены экспонаты, летопись которых берет свое начало с 1936 года: амуниция первых дорожных полицейских, образцы водительских удостоверений тех далеких лет и многие другие вещи, представляющие историческую ценность. Уникальность экспонатов вызвала у гостей немалый интерес и восхищение.В рамках обмена опытом делегация посетила ситуационный центр Управления, куда передается информация более чем с двухсот тысяч видеокамер, происходит фото- и видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. Также гости ознакомились со служебной авто и мототехникой, состоящей на вооружении ГИБДД г. Москвы.В завершение мероприятия представители правоохранительных органов Республики Беларусь выразили благодарность столичной Госавтоинспекции за полученный опыт и положительные впечатления, оставив запись в книге почетных гостей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81