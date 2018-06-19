УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Агеенкова Алексея Александровича, 16.06.1972 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Агеенкова Алексея Александровича, 16.06.1972 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 01.09.2017 года.Приметы: на вид 45-50 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, имеется лысина, волосы темные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93