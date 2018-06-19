ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Чернышова Александра Анатольевича, 03.01.1953 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Чернышова Александра Анатольевича, 03.01.1953 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 11 января 2018 года.Приметы: на вид 60-65 лет, рост около 170-175 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.Был одет: шапка черная, пуховик черный, брюки синие, кроссовки синие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29