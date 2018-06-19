Телекомментатор Василий Уткин без объяснения причин отказался от сотрудничества с Первым каналом. Журналист сделал важное заявление в YouTube.
Телекомментатор Василий Уткин без объяснения причин отказался от сотрудничества с Первым каналом. Журналист сделал важное заявление в YouTube.
Ведущий сослался в своем комментарии на некие обстоятельства. "Мы расстаемся с каналом
со взаимным уважением и с моей стороны с благодарностью", – обратился он к зрителям.
При этом Василий Уткин призвал болельщиков не расспрашивать его о
причинах случившегося. "Вы, конечное же, хотите знать, почему так получилось. Я
прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить. Прошу вас… не
беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность. Я продолжу говорить о ЧМ
так, как я этого хочу и сочту нужным у себя в соцсетях и на канале в YouTube. Это все", – резюмировал спортивный
комментатор.
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