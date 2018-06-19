В ближайшем будущем в российской столице появятся 54 транспортно-пересадочных узла. Различные по масштабу ТПУ уже строятся или находятся в стадии проектирования, сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. Их, по его словам, уже поставили на ноги.

В ближайшем будущем в российской столице появятся 54 транспортно-пересадочных узла. Различные по масштабу ТПУ уже строятся или находятся в стадии проектирования, сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. Их, по его словам, "уже поставили на ноги".Как рассказал Хуснуллин, основная задача создаваемых транспортныххабов заключается в обеспечении комфортной и быстрой пересадки с одного видатранспорта на другой.Всего, как напомнил руководитель городского строительногокомплекса, в Москве, согласно реализуемой программе, появится более 250 транспортно-пересадочныхузлов, из которых 150 будут капитальными.Проекты строительства ТПУ предусматривают размещение в хабахкоммерческой составляющей. Их возводят инвесторы, которые отбираются черезсистему аукционов.Так, по словам первого заместителя гендиректора подевелопменту компании "Мосинжпроект" Альберта Суниева, 16 коммерческих проектовв составе транспортно-пересадочных узлов уже имеют инвесторов. По его словам, доконца года должны быть готовы проекты планировок 23 ТПУ, а 15 проектов пройдутпроцедуру публичных слушаний."При этом, на открытый электронный аукцион дляпривлечения частных инвестиций планируем выставить 10 коммерческих проектов всоставе транспортных хабов", – добавил он. Помимо транспортнойсоставляющей, в составе ТПУ будут торговые социальные и иные объекты. Благодаряэтому, пассажиры будут иметь необходимую инфраструктуру в шаговой доступности.