В ближайшем будущем в российской столице появятся 54 транспортно-пересадочных узла. Различные по масштабу ТПУ уже строятся или находятся в стадии проектирования, сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. Их, по его словам, уже поставили на ноги.
В ближайшем будущем в российской столице появятся 54 транспортно-пересадочных узла. Различные по масштабу ТПУ уже строятся или находятся в стадии проектирования, сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. Их, по его словам, "уже поставили на ноги".
Как рассказал Хуснуллин, основная задача создаваемых транспортных
хабов заключается в обеспечении комфортной и быстрой пересадки с одного вида
транспорта на другой.
Всего, как напомнил руководитель городского строительного
комплекса, в Москве, согласно реализуемой программе, появится более 250 транспортно-пересадочных
узлов, из которых 150 будут капитальными.
Проекты строительства ТПУ предусматривают размещение в хабах
коммерческой составляющей. Их возводят инвесторы, которые отбираются через
систему аукционов.
Так, по словам первого заместителя гендиректора по
девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберта Суниева, 16 коммерческих проектов
в составе транспортно-пересадочных узлов уже имеют инвесторов. По его словам, до
конца года должны быть готовы проекты планировок 23 ТПУ, а 15 проектов пройдут
процедуру публичных слушаний.
"При этом, на открытый электронный аукцион для
привлечения частных инвестиций планируем выставить 10 коммерческих проектов в
составе транспортных хабов", – добавил он. Помимо транспортной
составляющей, в составе ТПУ будут торговые социальные и иные объекты. Благодаря
этому, пассажиры будут иметь необходимую инфраструктуру в шаговой доступности.