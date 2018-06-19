Деятели культуры обратились к президенту
России Владимиру Путину с просьбой помиловать обвиненного в терроризме украинского
режиссера Олега Сенцова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил
официальную реакцию на это Кремля.
Деятели культуры обратились к президенту
России Владимиру Путину с просьбой помиловать обвиненного в терроризме украинского
режиссера Олега Сенцова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил
официальную реакцию на это Кремля.
В числе
подписавших обращение телеведущая и политик Ксения Собчак. Она встала на защиту
Сенцова наряду с телеведущим Владимиром Познером, главой "Роскино" Екатериной
Мцитуридзе, режиссерами Андреем Звягинцевым, Павлом Лунгиным, Алексеем Учителем,
Юрием Норштейном и другими известными персонами отечественной культуры.
"Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика,
чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях – его
бессрочная голодовка это доказывает", – цитирует обращение к российскому лидеру
радиостанции "Говорит Москва". Артисты, ведущие и режиссеры призвали в своем
письме Кремль проявить к Олегу Сенцову милосердие.
На это
последовал официальный ответ от Дмитрия Пескова. По его словам, общественный
резонанс "не может повлиять на вступившее в силу решение суда". Пресс-секретарь
президента добавил, что для помилования режиссера существует процедура, подразумевающая
обращение самого осужденного.
В свою очередь адвокат Сенцова
Дмитрий Динзе сообщил, что будет обсуждать 21 июня со своим подзащитным возможность
обратиться к Владимиру Путину.
Напомним, Олег Сенцов был
осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме. В мае режиссер
объявил голодовку, требуя освободить несколько десятков заключенных в нашей
стране украинцев. Как писали Dni.Ru, ранее сенатор Людмила Нарусова во время выступления в Совете Федерации возмутилась, что ее не пускают к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему наказание в ямальской колонии "Белый медведь".