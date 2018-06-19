Деятели культуры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать обвиненного в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил официальную реакцию на это Кремля.

Деятели культуры обратились к президентуРоссии Владимиру Путину с просьбой помиловать обвиненного в терроризме украинскогорежиссера Олега Сенцова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучилофициальную реакцию на это Кремля.В числеподписавших обращение телеведущая и политик Ксения Собчак. Она встала на защитуСенцова наряду с телеведущим Владимиром Познером, главой "Роскино" ЕкатеринойМцитуридзе, режиссерами Андреем Звягинцевым, Павлом Лунгиным, Алексеем Учителем,Юрием Норштейном и другими известными персонами отечественной культуры."Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика,чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях – егобессрочная голодовка это доказывает", – цитирует обращение к российскому лидерурадиостанции "Говорит Москва". Артисты, ведущие и режиссеры призвали в своемписьме Кремль проявить к Олегу Сенцову милосердие.На этопоследовал официальный ответ от Дмитрия Пескова. По его словам, общественныйрезонанс "не может повлиять на вступившее в силу решение суда". Пресс-секретарьпрезидента добавил, что для помилования режиссера существует процедура, подразумевающаяобращение самого осужденного.В свою очередь адвокат СенцоваДмитрий Динзе сообщил, что будет обсуждать 21 июня со своим подзащитным возможностьобратиться к Владимиру Путину.Напомним, Олег Сенцов былосужден в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме. В мае режиссеробъявил голодовку, требуя освободить несколько десятков заключенных в нашейстране украинцев. Как писали Dni.Ru, ранее сенатор Людмила Нарусова во время выступления в Совете Федерации возмутилась, что ее не пускают к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему наказание в ямальской колонии "Белый медведь".