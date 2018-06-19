В России прокомментировали слова первого президента Украины Леонида Кравчука о Крыме. Чиновник заявил, что страна может добровольно отказаться от полуострова.

В России прокомментировали слова первого президента Украины Леонида Кравчука о Крыме. Чиновник заявил, что страна может добровольно отказаться от полуострова.Так, российский сенатор Алексей Пушков категорично высказался в Twitter в ответ на заявления первого президента Незалежной. По его словам, Украина сама должна была отказаться от Крыма еще в 1991 году, так как полуостров никогда не был украинским. "Он попал в состав страны из-за политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной", – написал Пушков.По мнению зампреда комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, столь сомнительные заявления часто слышатся со стороны сопредельной территории Украины. Он убежден, что на это не стоит обращать внимания, передает "".Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара выразил солидарность своему коллеге. "Сегодня нет никаких условий, при которых Российская Федерация вернула бы полуостров в состав Украины. Ведь это не мешок с картошкой, это два с половиной миллиона человек, которые сделали свой практически единогласный выбор в 2014 году", – объяснил он.Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук допустил, что Москва может по своей воле вернуть Киеву Крым. Он добавил, что регион требует "колоссальных затрат".Более того, политик отметил, что "передача" Крыма необязательно произойдет в ближайшем будущем. Он убежден, что подобное событие станет результатом международного давления.Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после переворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% процентов избирателей.Украина по-прежнему называет полуостров своим. Однако российские власти неоднократно заявляли о том, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права.