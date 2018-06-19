Курсантам рассказали об истории образования Управления внутренних дел по Восточному округу, а также о руководителях, возглавлявших УВД, продемонстрировали музейные экспонаты...

Курсанты 3-го курса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения г. Москвы «Юридический колледж», прибывшие на практику в УВД по Восточному округу Москвы, посетили Музей трудовой и боевой славы Управления.Лекцию об истории Управления для будущих сотрудников УВД провели начальник Отделения морально-психологического обеспечения УВД по ВАО майор внутренней службы Станислав Крузин, председатель Совета ветеранов Аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин и председатель Совета ветеранов ГИБДД УВД по ВАО Виктор Серегин.Александр Сорокин рассказал курсантам об истории образования Управления внутренних дел по Восточному округу, а также о руководителях, возглавлявших УВД.Учащимся продемонстрировали форму полицейских разных времен, показали номер газеты «Щит и меч», которая находилась на борту космического корабля «Союз» и была в космосе. Эту газету музею трудовой и боевой славы УВД по ВАО подарил летчик-космонавт, Герой России полковник Валерий Иванович Токарев.В конце встречи гости Музея поблагодарили ветеранов УВД по ВАО за интересную лекцию.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73