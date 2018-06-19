Сегодня в МВД России состоялась рабочая встреча Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра внутренних дел Киргизской Республики Кашкара Джунушалиева.

Сегодня в МВД России состоялась рабочая встреча Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра внутренних дел Киргизской Республики Кашкара Джунушалиева.Российский Министр отметил эффективность сотрудничества между МВД России и МВД Киргизии по всем направлениям служебной деятельности как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах. В качестве примера результативной совместной работы была приведена межгосударственная оперативно-профилактическая операция «Розыск», к участию в очередном этапе которой приглашены киргизские партнеры.Коллеги обсудили вопросы совершенствования действующей нормативной правовой базы, направленные на оптимизацию межведомственного сотрудничества.Кроме того, глава российского ведомства сообщил о готовности в дальнейшем оказывать содействие МВД Киргизской Республики в сфере подготовки кадров.