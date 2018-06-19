Вину в содеянном организатор преступной группы не признал

Вину в содеянном организатор преступной группы не признал19 июня вынесен приговор членам преступной группы, виновным в незаконном обороте денежных средств.с 2012 по 2015 год учредители и генеральные директора юридических лиц ООО «СтройЭкспо», ООО «Эльбрус», ООО «Фирма Феникс», ООО «ТрансТрейд», ООО «Авангард», ООО «Промкомплект В», ООО «Сфера», ИП Юдин Д.С. , неоднократно подделывали платежные поручения и банковские чеки. В результате своей деятельности виновные привлекли на расчетные счета денежные средства в общей сумме более 400 миллионов рублей.Согласно прокуратуре Владимирской области, организатор преступления осужден на 5 лет общего режима и выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. Остальные участники преступления осуждены условно и выплатят штраф от 150 до 400 тысяч рублей.