Волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина будут одеты в форму единого дизайна. Его выбрали сами добровольные помощники, помогающие мэру Москвы вести избирательную кампанию. Как стало известно по итогам онлайн-голосования, одевать волонтеров будет бренд Katya Dobryakova.

Волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина будут одеты в форму единого дизайна. Его выбрали сами добровольные помощники, помогающие мэру Москвы вести избирательную кампанию. Как стало известно по итогам онлайн-голосования, одевать волонтеров будет бренд Katya Dobryakova.Всего на суд самих волонтеров штаба Собянина былопредставлено девять вариантов футболок с принтами. Помимо команды-победительницыконцепты одежды для волонтеров представили дизайнеры Aizel, Даниил Петраков,Alexander Terekhov и ряд других брендов. Фантазию авторов никто не ограничивал,поэтому среди представленных образцов были и весьма неожиданные решения.Честь назвать имя победителя выпала телеведущей, послуЧМ-2018 Виктории Лопыревой. Она отметила, что в ходе конкурса было очень многопроголосовавших. "Итак, побеждает футболка №5 (бренд Katya Dobryakova –Прим. ред.)", – объявила она на торжественной церемонии.Но, как призналась позже Лопырева, каждая участвовавшая вконкурсе футболка является "классной, модной и молодежной". "Ябы ходила сама лично в таких футболках, мне кажется, всегда", – сказалателеведущая.Идея проведения открытого конкурса, уверена она, помогаетсократить дистанцию между политиками и простыми людьми. Новую одежду волонтеры избирательногоштаба Сергея Собянина смогут примерить в самые ближайшие дни.Виктория Лопырева добавила, что очень любит столицу, исегодня все видят, как город преобразился. "Все, кто приезжают из другихстран, влюбляются в него и хотят вернуться, не говоря уже о самих москвичах",– сказала она.Напомним, выборы мэра Москвы состоятся в единый деньголосования 9 сентября. О намерении участвовать в них в числе остальных заявили действующий глава города Сергей Собянин. Его избирательный штаб начал работу15 июня. Помочь избирательной кампании градоначальника решили около 3,5 тысячичеловек.Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижениякандидатов. Собянин решил участвовать в выборах как самовыдвиженец. В связи сэтим, ему необходимо получить около 36 тысяч подписей избирателей в своюподдержку. Кроме того, обязательным условием является прохождениемуниципального фильтра, для чего требуется до 3 июля собрать 110 подписей районныхдепутатов.