Волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина будут одеты в форму единого дизайна. Его выбрали сами добровольные помощники, помогающие мэру Москвы вести избирательную кампанию. Как стало известно по итогам онлайн-голосования, одевать волонтеров будет бренд Katya Dobryakova.
Волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина будут одеты в форму единого дизайна. Его выбрали сами добровольные помощники, помогающие мэру Москвы вести избирательную кампанию. Как стало известно по итогам онлайн-голосования, одевать волонтеров будет бренд Katya Dobryakova.
Всего на суд самих волонтеров штаба Собянина было
представлено девять вариантов футболок с принтами. Помимо команды-победительницы
концепты одежды для волонтеров представили дизайнеры Aizel, Даниил Петраков,
Alexander Terekhov и ряд других брендов. Фантазию авторов никто не ограничивал,
поэтому среди представленных образцов были и весьма неожиданные решения.
Честь назвать имя победителя выпала телеведущей, послу
ЧМ-2018 Виктории Лопыревой. Она отметила, что в ходе конкурса было очень много
проголосовавших. "Итак, побеждает футболка №5 (бренд Katya Dobryakova –
Прим. ред.)", – объявила она на торжественной церемонии.
Но, как призналась позже Лопырева, каждая участвовавшая в
конкурсе футболка является "классной, модной и молодежной". "Я
бы ходила сама лично в таких футболках, мне кажется, всегда", – сказала
телеведущая.
Идея проведения открытого конкурса, уверена она, помогает
сократить дистанцию между политиками и простыми людьми. Новую одежду волонтеры избирательного
штаба Сергея Собянина смогут примерить в самые ближайшие дни.
Виктория Лопырева добавила, что очень любит столицу, и
сегодня все видят, как город преобразился. "Все, кто приезжают из других
стран, влюбляются в него и хотят вернуться, не говоря уже о самих москвичах",
– сказала она.
Напомним, выборы мэра Москвы состоятся в единый день
голосования 9 сентября. О намерении участвовать в них в числе остальных заявил
и действующий глава города Сергей Собянин. Его избирательный штаб начал работу
15 июня. Помочь избирательной кампании градоначальника решили около 3,5 тысячи
человек.
Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения
кандидатов. Собянин решил участвовать в выборах как самовыдвиженец. В связи с
этим, ему необходимо получить около 36 тысяч подписей избирателей в свою
поддержку. Кроме того, обязательным условием является прохождение
муниципального фильтра, для чего требуется до 3 июля собрать 110 подписей районных
депутатов.