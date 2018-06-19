Украинский журналист Александр Дубинский заявил, что рассекретил тайный аккаунт президента страны Петра Порошенко в Facebook. По его словам, к настоящему моменту лидер Незалежной почистил свою страницу и скрыл ее от пользователей.

Украинский журналист Александр Дубинский заявил, что рассекретил тайный аккаунт президента страны Петра Порошенко в Facebook. По его словам, к настоящему моменту лидер Незалежной почистил свою страницу и скрыл ее от пользователей.Журналист рассказал в своем Facebook, что глава государства проводит время в соцсети под всевдонимом Peter Lions. При этом в качестве основной фотографии Порошенко разместил изображение со сказочным персонажем Питером Пеном.Стоит отметить, что этого диснеевского героя неспроста называют "мальчиком, который не хотел взрослеть". По канону Питеру Пену всего 14 лет. Однако и это не самое странное из того, что можно было обнаружить на странице украинского лидера.Дубинский также рассказал, что в августе 2014 во время боевых действий в Иловайске Порошенко размещал в соцсети ссылки на музыкальные композиции Адриано Челентано. После того, как о существовании страницы украинского лидера стало известно широкой общественности, тот поспешил удалить все свои публикации. "Петр Алексеевич, получил массу удовольствия, пока наблюдал, как вы чистили свою страницу сегодня до двух ночи", – написал журналист.Более того, Дубинскийубежден, что "придумать лучшего доказательства аутентичности сложно". "Страница существует до сих пор. Но начиная с сегодняшнего дня открыта только для "друзей". На этой странице на Порошенко подписаны многие политики и бизнесмены, а также несколько членов его семьи", – добавил журналист.Ранее, в июле 2017 года украинские политики уже рассказывали, что Порошенко часто проводит время в Facebook. По их словам, украинский лидер постоянно читает некоторых людей, причем делает это под чужими именами.