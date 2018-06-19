Банк ВТБ в Удмуртской республике открыл ООО ТПК «Восток-ресурс» кредитную линию в размере 720 млн рублей сроком на 5 лет. Заемные средства будут направлены предприятием на модернизацию ..

Банк ВТБ в Удмуртской республике открыл ООО ТПК «Восток-ресурс» кредитную линию в размере 720 млн рублей сроком на 5 лет.Заемные средства будут направлены предприятием на модернизацию деревообрабатывающего производства в поселке Ува Удмуртской республики. Проект предусматривает установку новой высокопроизводительной линии глубокой переработки древесины мощностью 200 тыс. куб. метров готовой продукции пиломатериалов в год.Руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ нацелен на поддержку отечественных компаний различных отраслей экономики, производящих продукцию высокого класса. Мы надеемся, что этот проект будет содействовать выходу бизнеса нашего партнера на новый уровень и станет отправной точкой для нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества, а также послужит развитию деревообрабатывающей отрасли региона».