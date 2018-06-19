Официальный представитель МИД Мария Захарова дала интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet. В беседе с журналистами она рассказала о подлом обмане западных стран.

Официальный представитель МИД Мария Захарова дала интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet. В беседе с журналистами она рассказала о подлом обмане западных стран."Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, – мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули", – сказала Захарова.По словам представителя МИД, Москва надеялась на несколько иную реакцию. "Вы ответили нам, окружив колючей проволокой", – посетовала дипломат.При этом Мария Захарова отметила, что сейчас Россия выступает за укрепление экономических и культурных связей со странами Запада, передает РИА . "Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны. Мы хотим избавиться от визовых ограничений, но нас постоянно отвергают", – заявила представитель МИД.Кроме того, Захарова пояснила, почему Москва демонстрирует всему миру свое вооружение, пишет . "Мы предупреждаем другие страны, что нас не стоит трогать, поскольку мы потеряли 20 миллионов граждан во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось", – подчеркнула дипломат, добавив, что НАТО продолжает окружать Россию со всех сторон.