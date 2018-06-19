19.06.2018

2018-06-19 16:20:20

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (21 (9622) от 19 июня 2018 года).

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев открыл Центр международного полицейского сотрудничества, который будет функционировать на базе Всероссийского института повышения квалификации МВД России в Домодедово в период чемпионата мира по футболу. Читайте на странице 2.



К СПЕЦИАЛИСТАМ НА ПРИЁМ

Сотрудники органов внутренних дел провели в ГУ МВД России по г. Москве «Единый день оказания бесплатной юридической помощи». Подробности читайте на странице 2.



«НЕЛЕГАЛ-2018»

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018» осуществлялась работа по проверке мест пребывания, трудовой деятельности и концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства, досмотру междугородних автобусов, осуществляющих перевозку граждан, а также иные мероприятия с целью выявления иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Читайте на странице 2.



ВИНОВНИК УСТАНОВЛЕН

Неприятностью для гражданина Великобритании закончилась встреча со знакомыми-иностранцами в ресторане на Верхней Красносельской улице. Во время ужина, один из его товарищей предложил продолжить веселье в другом ресторане. Читайте на странице 2.



ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ

К сотрудникам полиции на станции метро «Павелецкая» обратился гражданин Мексики и сообщил о пропаже сумки с личными вещами, высказав предположение, что её могли украсть. При себе иностранец имел паспорт болельщика чемпионата мира. Читайте на странице 2.



ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям столицы. Подробнее на странице 3.



В ДЕНЬ РОССИИ СТАРТОВАЛА ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА

«МОЯ ПОЛИЦИЯ — МОЯ РОССИЯ» «В преддверии Дня России сотрудники пресс-служб территориальных органов МВД России подготовили викторину «Моя полиция — моя Россия» — фотовопросы из самых интересных и красивых мест, расположенных в разных субъектах РФ. Читайте на странице 3.



ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ — В ФИНАЛЕ

Начальник Госавтоинспекции г. Москвы генерал-майор полиции Виктор КОВАЛЕНКО поздравил финалистов Всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2018». В Управлении ГИБДД состоялось торжественное награждение юидовцев, завоевавших абсолютное первенство на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2018». Подробности на странице 3.



ПРОШЛА ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Заместитель начальника СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве полковник юстиции Игорь Кружилин, председатель Совета ветеранов Юрий Новиков поздравили с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны, ветерана органов внутренних дел Пелагею Алексеевну БОРИСОВУ. Читайте на странице 3.



ОН НАЧИНАЛ СЛУЖБУ НА ГРАНИЦЕ

Свой 95-летний юбилей отметил ветеран органов внутренних дел Хаким ГАФОРОВ. Поздравить юбиляра приехали врио помощника начальника УВД по работе с личным составом полковник полиции Ольга Крижановская и начальник 3-го отдела ЭКЦ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Татьяна Лецкая. Подробности читайте на странице 3.



ЕСТЬ ДУША У СОБАКИ!

Накануне Дня кинолога корреспондент «Петровки, 38» побывал в Центре кинологической службы главка. Его руководитель майор полиции Алексей Фомин с удовольствием показал своё беспокойное хозяйство и рассказал о том, что знают только кинологи и их четвероногие друзья. Читайте на странице 4.



В РАЙОНЕ ВСЁ СПОКОЙНО

Корреспондент «Петровки, 38» выехала в рейд с экипажем отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Останкинскому району. Читайте на странице 5.



ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ НА АВТОМАРОФОНЕ ПАМЯТИ

В рамках проекта «Полиция и гражданское общество» прошёл историко-просветительский автомарафон «Аллея Славы». Представители полицейского сообщества и команда творческой интеллигенции — журналисты, кинематографисты, фотографы — отправилась в однодневный автопробег по боевым рубежам обороны Москвы, чтобы встретиться с жителями Подмосковья и провести тематические фотовыставки. Читайте на странице 5.



ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ

22 июня — День памяти и скорби. Отмечается ежегодно в России и на территории сопредельных государств, в ознаменование годовщины (1941 г.) начала Великой Отечественной войны, когда войска стран «оси» вторглись на территорию СССР. Читайте на странице 6.



РАСТЕРЯННОСТЬ ПРОШЛА БЫСТРО

Мало кто в последние годы подвергся такой масштабной обструкции и унижениям, как чекисты, и особенно военные контрразведчики. В основном в негативном свете преподносится их роль в Великой Отечественной войне. Дело в том, что люди в большинстве своём получают информацию не из документальных источников (архивов или воспоминаний очевидцев), а через художественные произведения и, прежде всего, через кино. Читайте на странице 7.



«НЕТ ИСКУССТВА ПОЛЕЗНЕЕ МЕДИЦИНЫ»

Никогда не потеряет своей актуальности этот афоризм полководца и учёного, жившего ещё во времена Римской империи. Медицинская служба МВД России, в которой медико­санитарная часть МВД России по г. Москве является одним из наиболее крупных и значимых учреждений здравоохранения, занимает немаловажное место в государственной системе нашей страны. Читайте на странице 8.



МЕЧТА, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ

Так сложилось, что наша встреча со Светланой Тимошенко состоялась через несколько дней после прощания с ушедшим из жизни первым начальником Клинического госпиталя московской полиции Дмитрием Александровичем Манно. Светлана Нестеровна очень переживала эту утрату, ведь когда-то они вместе трудились над тем, чтобы сделать ведомственное здравоохранение более совершенным. Продолжение на странице 9.



ВИКТОРИЯ ПЬЕР-МАРИ: «Я СЧАСТЛИВА БЕСПРИЧИННО»

Внучка Эллы Фитцджеральд, Том Джонс в юбке, шоколадная Мэрилин. Это далеко не все эпитеты, которыми благодарные слушатели наградили Российскую королеву блюза Викторию Пьер-Мари. Читайте на странице 10.



ОМОН БЫЛ РОДНЫМ ДОМОМ

9 июня в расположении московского ОМОНа войск национальной гвардии России отмечали два события: 10 июня — 83 года со дня рождения основателя и первого командира ОМОНа генерал-майора милиции Дмитрия Иванова и, как раз к этому дню, выход в свет книги-альбома, посвящённой его светлой памяти — «Командир первого ОМОНа СССР». Подробности читайте на странице 11.



ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Порядок проведения служебных проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих системы МВД России. Подробности читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



НЕСТИ ДОБРО, СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

25 июня исполняется 75 лет заслуженному артисту Российской Федерации Юрию Сербину. Читателям «Петровки, 38» Юрий Васильевич многие годы известен как исполнительный директор и вице-президент Благотворительного фонда «Щит и Лира» — организации, которая вот уже больше четверти века оказывает значительную помощь вдовам и детям погибших солдат правопорядка, а также ветеранам московского полицейского главка. Подробнее на странице 14.



НАШ ЛЮБИМЫЙ КОЗЬМИЧ

Его настоящее имя Валентин Козьмич Иванов, но все друзья и болельщики звали его просто: Козьма. Буквально все. Он был велик. Ну как не велик, если он ворвался в основной состав московского «Торпедо», когда в нём одновременно играли Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Слава Метревели, Геннадий Гусаров, Виктор Шустиков. Подробности читайте на странице 15.



СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся праздничный концерт для личного состава столичной полиции, посвящённый Дню России. Читайте на странице 15.



ПОМОГЛИ МАЛЫШАМ

Сотрудники полиции Новой Москвы пришли на помощь братьям нашим меньшим и спасли двух маленьких щенят от верной гибели. Читайте на странице 16.



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