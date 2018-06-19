Бедный, бедный Вадим Казаченко, в какой ад превратилась его жизнь! Бесконечные суды, клевета со стороны благодетелей бывшей жены, а теперь еще и угрозы реальной физической расправы.

Бедный, бедный Вадим Казаченко, в какой ад превратилась его жизнь! Бесконечные суды, клевета со стороны благодетелей бывшей жены, а теперь еще и угрозы реальной физической расправы.Скандально известный Андрей Ковалев, которому Вадим Казаченко плюнул в лицо в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" из-за оскорблений в социальных сетях, теперь записал видеоролик с прямыми угрозами и оскорблениями в адрес популярного артиста. "Казаченко призывает своих поклонниц в меня плеваться (Казаченко уверяет, что просто просил Ковалева извиниться и перестать оскорблять, – Прим. ред.), но я не советую ему этого делать – в Москве введен режим антитеррора, охрана нервная, так что если случайно кого-то отстрелят, то я тут не отвечаю, – заявил Ковалев. – А еще Казаченко обещает, что меня найдет и в меня еще раз плюнет. Но если его гепатитная слюна попробует в меня попасть, то я в пределах самозащиты выйду на верхний уровень во избежании заражения гепатитом – а именно сломаю ему носи выбью зубы. А если будет рядом со мной сын, то я превышу пределы необходимой самообороны и переломаю ему все руки и ноги, чтобы он не строил иллюзий, что отделается парочкой ударчиков, как было на эфире, и охрана не помешает мне осуществить самоооборону в полной мере"."Казаченко – тип, конечно, мерзкий, – продолжает Ковалев. – Это два душевнобольных человека (видимо, имеется ввиду законная жена Вадима Ирина Аманти – Прим. ред.), которых надо жалеть, надо лечить и не надо над ними издеваться. Вот Лешу Панина я же вылечил (спорное утверждение – Прим. ред.)".Все, что заявил Ковалев, попадает под действие сразу нескольких уголовных статей. По закону не важно, намеревался или нет виновный приводить в исполнение собственные угрозы, достаточно того, что путем устных или письменных угроз для потерпевшего умышленно была создана травмирующая, тревожная ситуация. Если лицо будет признано виновным в угрозах убийством или причинению тяжкого вреда здоровью, то ему грозит до 2 лет лишения свободы. Лишение свободы может быть заменено на ограничение либо арест до двух лет, а также обязательные работы в количестве 480 часов. По ч. 2 ст. 119 УК РФ (т.е. по признаку ненависти и розни) наказание, в виде лишения свободы, может быть увеличено на срок до пяти лет.Еще одна статья – клевета или разглашение медицинской тайны. Здесь Ковалеву надо будет доказать, действительно ли Казаченко болен гепатитом и является источником для заражения окружающих. Если сделать это не удастся, то Ковалев можем схлопотать срок по статье "Клевета/нанесение ущерба деловой репутации".Супруга певца Ирина Аманти в разговоре с корреспондентом Dni.Ru сообщала, что они уже готовят заявления в следственные органы и в своей победе не сомневаются. "Ситуация зашла слишком далеко, стали поступать реальные угрозы, мы этого так не оставим", – заявила законная жена Казаченко. Ей, кстати, тоже стали поступать угрозы – мол, обольют кислотой. Возможно, это происки сторонников Ковалева.