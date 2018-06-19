Мужчина осужден на 14 лет и девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Мужчина осужден на 14 лет и девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима28-летний житель Владимира изнасиловал четырхлетнего сына своей сожительницы.По данным СК по Владимирской области, мужчина уже был под арестом и освободился в 2017 году. Через восемь дней нахождения в семье, мужчина изнасиловал ребенка. Происходящее увидела бабушка. Услышав плач ребенка, она незамедлительно зашла в комнату .По иницативе СК России, ребенку будет оказана психологическая помощь.Мужчина был осужден на 14 лет и девять месяцев строгого режима.