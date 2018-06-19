Вынесено решение суда

Вынесено решение суда19 июня во Владимире вынесен приговор злоумышленнику, осужденному за реализацию контрафактного алкоголя.Первого марта 2017 года в микрорайоне Никулино сотрудники полиции конфисковали алкоголь в количестве шести тысяч бутылок. По данным прокуратуры Владимирской области, спиртное не соответствовало требованиям ГОСТ.Обвиняемый признал вину в полном объеме. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере одного миллиона 370 тысяч рублей. В законную силу приговор не вступил