Профессиональные танцоры провели мастер-классы на Соборной площади

Профессиональные танцоры провели мастер-классы на Соборной площадиПрофессиональные хореографы провели мастер-классы на Соборной площади и в молодежном сквере по различным направлениям: джаз-фанк, зумба и даже пилатес-стретчинг. Проект создан для досуга детей в летнее время, но и многие взрослые не отказывают себе в удовольствии потанцевать.Все желающие весело провести время, подвигаться под энергичную, зажигательную музыку могут прийти в в понедельник и пятницу на Соборную площадь, во вторник в Молодежный сквер, в среду на площадь у "Русь Кино", а в четверг на площадь Победы.Занятия абсолютно бесплатны и проходят с 18.00 до 20.00.