Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение исполнительного документа

Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение исполнительного документаВ апреле 2016 года костромскую организацию обязали освободить самовольно занятую часть земельного участка - демонтировать деревянную постройку летнего кафе.Генеральный директор организации, достоверно зная о решении суда, не освободила территорию к назначенному сроку. Теперь женщина выплатит суду 50 тысяч рублей.65-летняя костромичка неоднократно привлекалась к административной ответственности, а также предупреждалась об уголовной ответственности за злостное неисполнение судебного решения. В ходе судебного следствия организация начала демонтировать кафе.