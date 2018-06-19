Футболист Дмитрий Тарасов поздравил свою девятилетнюю дочь с днем рождения. Мужчина подарил наследнице ювелирное украшение.

Футболист Дмитрий Тарасов поздравил свою девятилетнюю дочь сднем рождения. Мужчина подарил наследнице ювелирное украшение.Несмотря на то, что со дня на день Дмитрий должен во второйраз стать отцом, он не проигнорировал именины своего ребенка от первого брака. Мужчина внезапно приехал к домуАнгелиныв шикарном кабриолете и осыпал наследницу драгоценностями. Об этом сообщила в своих соцсетях экс-жена ТарасоваОксана.Женщина опубликовала фотодочери, которая примерила папин презент: маленькие бриллиантовые сережки и подвеску издрагоценных металлов. Лучшие друзья девушек любого возраста – это бриллианты 😂😊. Какая же она уже взрослая... P.S. Дочка вполном восторге! Спасибо папе 🤗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– написала Оксана в миклроблоге.Подписчики отметили, чтодочь футболиста растет настоящей красавицей, многие отметили – девочка оченьпохожа на отца. "Очень похожа на папу , ) Всех благ малышка ) а Оксана тожемолодец", "Папины гены. Вырастет высокая и стройная как он", – писалифолловеры.Завистники принялисьспорить, насколько этот подарок был затратен для спортсмена с миллионнымидоходами. Злопыхатели отметили, что Дмитрий – жмот, ведь с таким заработком онмог бы преподнести любимому отпрыску что-нибудь подороже."Очень радостно за вашудочку , но в данном варианте речь идет о футболисте ,зарплата которого поофициальным источникам составляет 1,8 -2,4 млн евро в год .... ( вам длясправки и для сопоставления ) 😉", "а что по Вашемуон должен был дочке подарить?) скорее всего, этот подарок был оговорен заранее,а стоимость, явно не за три копейки купил)) есть дети, у которых есть все...моя дочка в 9 лет попросила на др набор пластиковых мух и жуков 💁🏽‍♀️", "не охреневайте 😉, мог бы и ЛамборГини ( на будущее, еще неизвестно -вдруг молодая жена у него все имущество отожмет ) подарить и в этом нет ничего удивительного для @tarasov23" – спорили пользователи Сети.Добавим, что Тарасов вскореснова станет отцом. Он посвящает все свое свободное время новой супруге АнастасииКостенко. Дмитрий даже перестал выкладывать фото с Ангелиной, хотя до встречи сКостенко он делал это очень часто. В Сети сплетничают, что Оксане не хватаетденег на содержание девочки, потому что футболист перестал содержать дочь, однако экс-жена спортсмена эти слухи не комментирует.