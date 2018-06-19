Звезда сериала Папины дочки Екатерина Старшова поразила соцсети пикантным снимком. Некоторые интернет-обыватели упрекнули девушку в нескромности.

Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова поразиласоцсети пикантным снимком. Некоторые интернет-обыватели упрекнули девушку внескромности.Екатерина опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которойона загорает в купальнике, подставляя солнцу аппетитные формы. Кто-то за кадром протягивает девушке клубнику, на чтота показывает язык.Многие фолловеры решили, что 16 -летней звезде ранодемонстрировать миру свои откровенные фото. Некоторые поклонники были шокированы – ее реальный образ оказался очень далек от экранного. "Пуговкауже не та😐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Папины дочки 18+ ?", "Кошмар!!! Не думалая что она на стоооолько изменилась", "Пуговка уже не та...😢😂", "Тыиспортилась...", – писали Старшовой поборники морали.Отметим, что былии те, кто вступился за девушку, мол, на фото нет ничего предосудительного – ведь все прикрыто. "Не та ,не та....что забред 😑Люди взрослеют , или ей теперь всю жизнь сБубликом ходить?🤣Ее фанатки многие вышли замуж, а вы все ее стыдите за что-то😝 Только за что? По мне , так здесь все прилично ,каждый рассуждает в меру своей испорченности .... Пуговка выросла, превратиласьв прекрасную девушку , она уже не ребенок, угомонитесь", – защищала актрису почитательница.Добавим, что в этомгоду Екатерина завершила обучение в школе. Девушка окончила учебное заведениеэкстерном и теперь собирается поступать в вуз. Старшова мечтает связать своюжизнь с медициной, также артистка с детства занимается фигурным катанием и,нужно сказать, добилась серьезных успехов на этом поприще. Профессиональнозаниматься актерским ремеслом барышня не планирует. Кстати, для выпускного вечераона выбрала платье голубого цвета с пышной юбкой из тюля и аккуратным декольте.