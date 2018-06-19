Звезда сериала Папины дочки Екатерина Старшова поразила
соцсети пикантным снимком. Некоторые интернет-обыватели упрекнули девушку в
нескромности.
Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова поразила
соцсети пикантным снимком. Некоторые интернет-обыватели упрекнули девушку в
нескромности.
Екатерина опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой
она загорает в купальнике, подставляя солнцу аппетитные формы. Кто-то за кадром протягивает девушке клубнику, на что
та показывает язык.
Многие фолловеры решили, что 16 -летней звезде рано
демонстрировать миру свои откровенные фото. Некоторые поклонники были шокированы – ее реальный образ оказался очень далек от экранного. "Пуговка
уже не та😐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Папины дочки 18+ ?", "Кошмар!!! Не думала
я что она на стоооолько изменилась", "Пуговка уже не та...😢😂", "Ты
испортилась...", – писали Старшовой поборники морали.
Отметим, что были
и те, кто вступился за девушку, мол, на фото нет ничего предосудительного – ведь все прикрыто. "Не та ,не та....что за
бред 😑Люди взрослеют , или ей теперь всю жизнь с
Бубликом ходить?🤣
Ее фанатки многие вышли замуж, а вы все ее стыдите за что-то😝 Только за что? По мне , так здесь все прилично ,
каждый рассуждает в меру своей испорченности .... Пуговка выросла, превратилась
в прекрасную девушку , она уже не ребенок, угомонитесь", – защищала актрису почитательница.
Добавим, что в этом
году Екатерина завершила обучение в школе. Девушка окончила учебное заведение
экстерном и теперь собирается поступать в вуз. Старшова мечтает связать свою
жизнь с медициной, также артистка с детства занимается фигурным катанием и,
нужно сказать, добилась серьезных успехов на этом поприще. Профессионально
заниматься актерским ремеслом барышня не планирует. Кстати, для выпускного вечера
она выбрала платье голубого цвета с пышной юбкой из тюля и аккуратным декольте.