Елена Стефанюк – о том, как обычные люди становятся героями, просто сдавая кровь.
Каждый из нас может спасти не одну человеческую жизнь. Для этого не обязательно быть военным, пожарным или супергероем. Главное – быть неравнодушным, способным отдать небольшую частичку себя тому, кто больше всего в этом нуждается. Доноры крови и костного мозга – это герои, чей подвиг должен быть известен всем. О популяризации донорства, его связи с гражданским обществом и работой в некоммерческом секторе рассказала директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по донорству крови и костного мозга Елена Стефанюк.
ЦЕНА КАПЛИ КРОВИ
– Елена Ивановна, как вы пришли к теме донорства?
– Донорство для меня – это не просто работа. Это призвание, внутренняя ответственность. Каждый раз, когда я вижу, что даже одна капля крови может спасти целую жизнь, понимаю: мы меняем мир к лучшему. Донорство – акт любви, солидарности, сопричастности. Я глубоко верю в то, что каждый из нас может стать героем-спасителем для кого-то другого. Эта идея вдохновляет меня каждый день и побуждает работать над улучшением системы донорства
– Как устроена работа в Национальном фонде развития здравоохранения? Какую роль он играет в системе донорства?
– Мы – связующее звено между донорами, организациями, волонтёрами, СМИ и медицинскими учреждениями. Мы не лечим и не переливаем кровь, этим занимаются врачи. Наша задача – создать условия, чтобы у них никогда не возникало дефицита крови: сделать так, чтобы доноров было достаточно, чтобы станции переливания всегда были укомплектованы. Мы организуем просветительские кампании, развеиваем мифы, обучаем лидеров донорских сообществ, развиваем студенческие инициативы и вовлекаем новых участников в донорское движение.
– Как социальные инженеры? Соединяете всех в единую экосистему?..
– Фонд помогает выстроить устойчивую, гуманную систему, в которой донорство – это не подвиг, а норма: каждый совершеннолетний человек без медицинских противопоказаний должен хотя бы раз стать донором. А в идеале – делать это регулярно и войти в Федеральный регистр доноров костного мозга.
– Какие результаты в этой работе для вас самые значимые?
– Мой результат – сотни спасённых жизней и тысячи новых доноров, которые стали частью большой семьи добра. Каждый успешный случай спасения жизни – для меня подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Я хочу видеть общество, где каждый понимает ценность жизни другого человека и готов помочь без колебаний. Мечтаю создать культуру взаимопомощи и поддержки на всех уровнях общества.
МАРКЕР ЗРЕЛОСТИ ОБЩЕСТВА
– Как, по-вашему, общество сегодня готово к такой трансформации?
– В России сегодня около полутора миллионов доноров. Это показатель развитого, здорового гражданского общества, которое понимает, что донорство – это самый простой и безболезненный способ помогать окружающим. Но это 1% от населения нашей страны.
Нам нужно идти дальше: развивать культуру взаимопомощи с детства, делиться знаниями о важности донорства, говорить о донорстве не как о героизме, а как об обычной части жизни ответственного человека. Всё начинается с личного примера – если мы будем рассказывать истории, вдохновлять, общество обязательно изменится.
– Некоммерческий сектор часто работает "на пределе". Почему, несмотря на сложности, вы считаете эту сферу привлекательной?
– Это работа, которая меняет жизни. Порой сложно: большой объём задач, часто ненормированный график, выгорание. Но отдавать сердце делу – вы на своём месте. В НКО каждый видит, как его усилия приносят результат. Это не абстрактная польза, а конкретные спасённые жизни.
– Ваши сила воли, характер и целеустремленность позволяют достигать хороших результатов в работе. Считаете ли вы себя лидером?
– Лидерство – это не титул, а действие. Это умение вести за собой, вдохновлять и быть примером. Я считаю себя лидером потому, что уже более десяти лет веду за собой команду к общей цели – спасению жизней и развитию донорства в нашей стране. Мы вместе строим систему, где жизнь каждого человека – ценность. Я верю в силу команды: именно вместе мы можем достичь гораздо большего.
Елена Стефанюк, участник проекта «. Научился? Поделись!»