Елена Стефанюк – о том, как обычные люди становятся героями, просто сдавая кровь.

Каждый из нас может спасти не одну человеческую жизнь. Для этого не обязательно быть военным, пожарным или супергероем. Главное – быть неравнодушным, способным отдать небольшую частичку себя тому, кто больше всего в этом нуждается. Доноры крови и костного мозга – это герои, чей подвиг должен быть известен всем. О популяризации донорства, его связи с гражданским обществом и работой в некоммерческом секторе рассказала директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по донорству крови и костного мозга Елена Стефанюк.ЦЕНА КАПЛИ КРОВИ– Елена Ивановна, как вы пришли к теме донорства?– Донорство для меня – это не просто работа. Это призвание, внутренняя ответственность. Каждый раз, когда я вижу, что даже одна капля крови может спасти целую жизнь, понимаю: мы меняем мир к лучшему. Донорство – акт любви, солидарности, сопричастности. Я глубоко верю в то, что каждый из нас может стать героем-спасителем для кого-то другого. Эта идея вдохновляет меня каждый день и побуждает работать над улучшением системы донорства– Как устроена работа в Национальном фонде развития здравоохранения? Какую роль он играет в системе донорства?– Мы – связующее звено между донорами, организациями, волонтёрами, СМИ и медицинскими учреждениями. Мы не лечим и не переливаем кровь, этим занимаются врачи. Наша задача – создать условия, чтобы у них никогда не возникало дефицита крови: сделать так, чтобы доноров было достаточно, чтобы станции переливания всегда были укомплектованы. Мы организуем просветительские кампании, развеиваем мифы, обучаем лидеров донорских сообществ, развиваем студенческие инициативы и вовлекаем новых участников в донорское движение.– Как социальные инженеры? Соединяете всех в единую экосистему?..– Фонд помогает выстроить устойчивую, гуманную систему, в которой донорство – это не подвиг, а норма: каждый совершеннолетний человек без медицинских противопоказаний должен хотя бы раз стать донором. А в идеале – делать это регулярно и войти в Федеральный регистр доноров костного мозга.– Какие результаты в этой работе для вас самые значимые?– Мой результат – сотни спасённых жизней и тысячи новых доноров, которые стали частью большой семьи добра. Каждый успешный случай спасения жизни – для меня подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Я хочу видеть общество, где каждый понимает ценность жизни другого человека и готов помочь без колебаний. Мечтаю создать культуру взаимопомощи и поддержки на всех уровнях общества.МАРКЕР ЗРЕЛОСТИ ОБЩЕСТВА– Как, по-вашему, общество сегодня готово к такой трансформации?– В России сегодня около полутора миллионов доноров. Это показатель развитого, здорового гражданского общества, которое понимает, что донорство – это самый простой и безболезненный способ помогать окружающим. Но это 1% от населения нашей страны.Нам нужно идти дальше: развивать культуру взаимопомощи с детства, делиться знаниями о важности донорства, говорить о донорстве не как о героизме, а как об обычной части жизни ответственного человека. Всё начинается с личного примера – если мы будем рассказывать истории, вдохновлять, общество обязательно изменится.– Некоммерческий сектор часто работает "на пределе". Почему, несмотря на сложности, вы считаете эту сферу привлекательной?– Это работа, которая меняет жизни. Порой сложно: большой объём задач, часто ненормированный график, выгорание. Но отдавать сердце делу – вы на своём месте. В НКО каждый видит, как его усилия приносят результат. Это не абстрактная польза, а конкретные спасённые жизни.– Ваши сила воли, характер и целеустремленность позволяют достигать хороших результатов в работе. Считаете ли вы себя лидером?– Лидерство – это не титул, а действие. Это умение вести за собой, вдохновлять и быть примером. Я считаю себя лидером потому, что уже более десяти лет веду за собой команду к общей цели – спасению жизней и развитию донорства в нашей стране. Мы вместе строим систему, где жизнь каждого человека – ценность. Я верю в силу команды: именно вместе мы можем достичь гораздо большего.Елена Стефанюк, участник проекта «. Научился? Поделись!»